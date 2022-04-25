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嘉市「門面」路區段徵收8年搞不定？ 都發處長：會獲核定

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市北港路兩側共209公頃區段徵收案，市府規劃將開發主體，從商業區變產業園區。圖／嘉義市政府提供
嘉義市北港路兩側共209公頃區段徵收案，市府規劃將開發主體，從商業區變產業園區。圖／嘉義市政府提供

嘉義市「門面」北港路兩側209公頃土地辦區段徵收，8年前送件中央還待補資料，多名議員今天質疑進度延宕，市府都發處長黃緒信說，開發目的將從商業為主，改產業園區，6、7月調查地主的參與意願；張秀華問市長黃敏惠若連任後，能否定案？黃緒信說，有把握4年內獲中央核定開發。

黃緒信昨天定期會工作報告後解釋，北港路區段徵收先前以商業為目的開發，中央認為不妥，改考量鄰近嘉縣有科學園區、嘉市做鐵路高架化、國土規畫的理由，做產業園區，不會與嘉縣重疊。

市議員凌子楚說，可參考新竹科學園區的軟體園區，做支援性產業園區，較符合開發公益性、必要性。

議員吳上明說，北港路為嘉市交通大動脈，能以國土規畫角度思考開發，且地主經過多年增加，困難度上升，不能因小部分不同意，就又停滯。

議員張秀華質疑北港路區段徵收有無明確時程，黃敏惠若連任後，此件能否定案，「看得到曙光？」黃緒信說「一定看得到」；黃會後補充，4年內有信心獲中央核定，地主如果沒有意願，就剔除，但會先盡力溝通。

都發處表示，北港路區段徵收案以約800萬委外針對開發主體、農業用地變更說明書、出流管制規畫等，做補充內容；農變說明書去年11月送建設處審議、3月底出流管制書給工務處審，本月21日也做此委外案期中報告，持續進行中。

都發處指出，6年前曾做土地所有權人的意願調查，當時1500多名地主，回收56%問卷，其中86%同意，30人不同意，因開發主體變更，加上又隔數年地主恐有變更，要重新說明、調查。

北港 區段徵收 黃敏惠 嘉義

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