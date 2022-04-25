一元硬幣背後的辛酸 自立自強母親給孩子全部的愛

林吳秀珠丈夫車禍去世，留下千萬負債，她只能一天打3份工維持家計，不只清晨割竹筍、趕早市，也到工地做粗工，努力賺錢養活家庭。幸有家扶中心幫助，將4名子女養大，她感念曾受社會幫助，常捐白米、善款幫助弱勢家庭回饋社會，今受國際扶輪D3470虎尾中央扶輪社表揚為自立自強母親。

「哐啷哐啷」天色未亮，林吳秀珠帶著一大袋一元硬幣匆忙出門，這是她到草屯工地上工的第一天，林吳秀珠不放心的望向屋內，躊躇許久終於出門。在工地內，林吳秀珠粗工、細活樣樣來，一到放飯時間，她顧不上吃飯，帶上那一大袋沈甸甸的硬幣便匆忙離開工地，「哐啷哐啷」清脆的聲音在巷弄內迴盪，終於她走進一間柑仔店，拿出袋中的一元硬幣，一個又一個投進門口的話筒，撥出心中掛念的家中電話。

「喂，你們吃飽了沒？」努力抽空撥通電話回家關心4個小孩，一句再普通不過的問候，對林吳秀珠而言卻十分難得。早期家中養雞生意失敗，丈夫又車禍去世，留下近千萬負債，林吳秀珠只能一人扛下家中重擔，一天打3份工，清晨砍竹筍、摘粽葉，載貨趕早市賣，也到工地賺取更多錢，每天都忙得不可開交，只盼給孩子更好的生活。

但積欠的負債實在太龐大，賺到的錢光還利息就用掉了大半，根本無法給孩子更好的教育資源，就在林吳秀珠陷入困境時，友人推薦她可詢問雲林家扶中心，最終由家扶協助認養4名子女，陪他們一家5口度過人生最艱苦的日子。

10年後，林吳秀珠靠自己將負債還清，不只放下心中重擔，孩子也長大成人。林吳秀珠為了回報社會對他們一家的恩情，投身社會公益，捐米、物資給弱勢家庭，工作之餘帶著瀝青去補路，用實際行動回饋社會，因此今天受虎尾中央扶輪社表揚自立自強母親，也希望拋磚引玉讓更多人從事社會公益。