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加強防疫？客人用衣物結繩領取外送餐點 她笑：時鐘可以參考

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
客人利用衣物結成繩子吊掛袋子下來取餐，令外送員場噴笑。圖／翻攝臉書
客人利用衣物結成繩子吊掛袋子下來取餐，令外送員場噴笑。圖／翻攝臉書

嘉義市有名外送員送餐到客人指定地點，沒想到客人竟然從陽台將衣物以結繩方式垂吊袋子下來取餐，令她當場笑噴，還表示「時鐘或許可以參考取餐方法」，有網友說，「聯想到卡通長髮公主」。記者找到這家人力仲介公司，員工表示，這是其個人行為不予置評。

有外送員在群組臉書上貼文表示，「剛剛到客人家，她在陽台看我到了，叫我等一下，以為她要下樓結果…..她默默的吊了一個袋子下來，我當下噴笑，時鐘或許可以參考一下這個取餐方法」，外送員並貼上張照片，照片中3樓陽台有名女子以衣物結成繩子的方式吊放一個袋子下來，令人不覺莞爾。

有網友表示，「或許他是居家隔離的，你該笑的是他沒有下來跟你取餐吧」、「我怎麼聯想到一部卡通：長髮公主」、「長髮公主您的餐點到嘍！」、「這太克難了我遇到的起碼是條童軍繩」、「可愛。讚讚」。

循著照片上的蛛絲馬跡記者找到這棟房子，是間人力仲介公司，向員工詢問有關問題，員工表示老闆不在不能任意對外發言，這只能說是外勞的個人防疫行為。

據了解，事情發生於昨天中午，有名外勞因為無法外出用餐所以電洽外送員送餐，當外送員送達時，擔心觸動到公司電動門的警鈴，所以只好使用這種權宜方式取餐。

外送員群組臉書貼上外送時遇到的趣事。圖／翻攝臉書
外送員群組臉書貼上外送時遇到的趣事。圖／翻攝臉書
記者找到現場是間人力仲介公司，員工都相當低調。記者李宗祐／攝影
記者找到現場是間人力仲介公司，員工都相當低調。記者李宗祐／攝影

外送員

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