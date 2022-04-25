嘉義布袋廢鹽田活化成觀光亮點 兼顧自然遊憩期再現風華

嘉義縣府獲中央補助5千500餘萬工程經費，改善廢棄鹽田及鹽館溝排水空間，種植適合濱海生長樹木，並增設人行步道、賞鳥平台、座椅、護欄、照明等，縣長翁章梁說，希望透過水環境營造讓在地民眾漫步欣賞布袋美景。

嘉義縣府2017年起，參與全國水環境改善計畫，重點提案「布袋港風華再現水環境營造」，第一期爭取改善布袋鎮上海路北側鹽田濕地。

入口處設候鳥棲息裝置藝術，作為賞鳥步道入口意象，步道兩側種植欖李、苦楝等植物，並於坡岸裸露面種濱海灌木，期收定沙固土效。

工程以不擾動鹽田地景與鳥類棲地為原則，避開候鳥季節施工，用小型機具減少環境干擾，盡可能維持棲地面貌，其中也保留鹽田濕地的紅磚宿舍遺址，保存重要文化資源用作環境教育。

縣長翁章梁今天上午前往聽取水利處簡報，並實際走訪步道，他表示，布袋近海水域多，過去這些空間沒有被重視、整理，導致大家對親水有障礙，現在親水設計兼顧自然、生態與遊憩，將再現布袋的美，未來工程還有第二期拓展，希望所有布袋鄉親有閒就來走走，多認識自己生活的環境。