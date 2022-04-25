疫情下活動取消 謝龍介：請黃偉哲不要趴趴走

獲國民黨提名參選台南市長的謝龍介及多名議員，今天都在市議會質詢，因疫情日趨嚴重，大家都自律，許多活動都取消，但市長黃偉哲依然走趴趴，請他不要假借防疫做選舉。黃偉哲回應說，中央並未規定不能跑攤、參加公祭，不知所說的是民國幾年的規定。

市議員謝龍介說，因為疫情嚴峻，國民黨團為了減少接觸風險，大家都取消活動，像他的謝龍介之友會活動就取消，議員盧崑福即將舉辦的之友會聯誼活動也都取消。以他來說，若要參加公祭，也是提早去上香，避開人潮。

他表示，疫情指揮中心對活動的舉辦沒有明確指引，民眾都擔心，也因為如此，許多活動都取消；由專家的預估來看，疫情會拖到8、9月。他說，市府叫民眾不要群聚、不要動，但自己照辦活動，市長為了選舉依然趴趴走，呼籲市長若要跑攤，就僅做防疫宣導。

市議員林美燕表示，4月原本要辦兩梯次的旅遊活動，都已取消；林燕祝說，她原本要在下個月辦10輛遊覽車規模的旅遊活動也取消。蔡育輝說，30日原本要辦大新營區土風舞聯誼會，也因疫情考量而取消。

市議員陳昆和質詢說，當市長黃偉哲與確診者足跡重疊時，黃市長還是繼續參加活動，雖然是自主觀禮，但還是有風險，他就不和黃同台，以保持距離。他表示，市長工作忙，有很多政策要做決定，希望在疫情緊張期間，以身作則，少參加活動。呂維胤建議跨縣市活動如演唱會、廟會應取消，他目前盡量不參加活動，與里辦公室合辦的活動也都取消。

黃偉哲表示，目前中央還沒規定不能跑攤、參加公祭，若有規定就會遵行。市府也回應，市長參加公務活動也都在做防疫宣導，他是台南防疫的指揮官，不宣導誰宣導。