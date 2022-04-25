中正大學以近8成比例 通過協志捐地案

嘉義縣民雄鄉協志工商創校半世紀， 2019年停招、今年9月將走入歷史，去年5月董事會決議，無償捐贈中正大學校地校舍，今天上午中正大學以超過7成票數通過接收案，1周內將組籌備小組，商討轉型做社區大學或其他用途。

協志工商近20億元、6公頃校地校舍，去年5月董事會決議將無償捐贈國立中正大學，但經評估需花3億元整建，且教育部不補助，需由校務發展基金自行籌措。今天上午中正校務會議，以79.83%同意票率接受協志無償捐贈案。

中正大學主秘楊宇勛說，依目前協志校地狀況，許多軟硬體設施仍待整修，但校務基金吃緊，將與協志討論後，依發展推動順序分期整建校舍，1至2周內由校長簽核後，將由校方和專業人士成立籌備委員會。

據了解，協志既有教學空間和資源，規畫由中正清江進修推廣暨數位學習中心接手營運，校區業務分研究、教學及經營等3項。教學部分設進修推廣學院，計畫2023年元旦成立，考量在地人民教育，類似社區大學，除了非學制課程，還有學分班、海外遊學團，提供雲嘉南教育研習場所。

協志工商校長王安順表示，樂觀其成，協志地處民雄市中心，未來成中正腹地對民雄加分，也希望成民雄亮點，會組交接小組協助雙方完成相關程序。