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慶祝台灣建城400周年 台南將舉辦400周年大型博覽會

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南安平古堡的前身就是荷治時期興建的熱蘭遮城，到2024年滿400周年。本報資料照片
台南安平古堡的前身就是荷治時期興建的熱蘭遮城，到2024年滿400周年。本報資料照片

台灣在2024年將慶祝建城400周年，台南市政府為籌備相關活動，今天舉辦第一次的籌備委員會議，會中宣布在2024年將舉辦「台南400年博覽會」，有「藝術文化」、「空間治理」、「智慧城市」、「醫療健康」、「觀光美食」、「綠能科技」、「教育運動」、「永續農業」等8個面向的主題館。

文化局表示，委員會邀請全台各領域學者專家，共計24人組成，希望藉由他們的專業與經驗，為台南400年計畫提供建言；會議由市長黃偉哲主持，他表示，「台南400年」不只是這個城市的400周年，更重要的是紀念400年來發生在台南這塊土地上的種種，並且展望台南的下一個百年。

文化局表示，台南自1624年荷蘭東印度公司決議在現今安平建構熱蘭遮城開始，至2024年將屆滿400年。台南400年不僅象徵著台灣走入世界舞台的400年，同時也代表400年來各種歷史與族群在臺南這塊土地上衝突、合作、共生共榮的種種過程，因此市府將籌備400年博覽會。

委員來自文化與藝術、科技、產業、觀光、都市發展與交通、西拉雅文化、教育、文化資產、農業、體育、媒體等領域，名單如下：宋光夫、杜奕瑾、李崗、李敏勇、吳欣修、吳密察、吳秉聲、段洪坤、胡婉玲、陳立栢、陳郁秀、陳耀昌、張基義、張景森、張鐵志、黃崑虎、黃清山、傅朝卿、萬淑娟、葉菊蘭、楊憲宏、盧彥勳、謝銘祐、蘇慧貞。

文化局並表示，市府也將積極爭取國家級大型活動及賽事2024年在台南舉辦，例如台灣燈會、國慶煙火等，並希望邀請民間團體一起參與，運用自己的創意規劃響應計畫，大家一起書寫屬於自己的台南400年。

台南 文化局 台灣燈會

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