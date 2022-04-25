全國技能競賽分區賽 勞動部南分署30金蟬聯全國第一

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天公布培訓選手參加第52屆全國技能競賽北中南各分區賽成果：共贏得30金36銀36銅43組優勝「成績全國第一」，這些優勝選手將代表分署參加8月全國總決賽。

獲得造園景觀組金牌的蔡佶廷表示，從小就幫忙家中務農，所以對園藝很有興趣，高中依志願就讀民雄農工園藝科，去年首次參賽就挺進全國賽，但卻因場地材質不熟悉而未能完成作品，今年捲頭重來加強訓練，利用寒假時間到校練習，賽前一個月每天至少訓練12小時，終於在分區賽一舉奪金將再迎戰全國賽。

造園景觀女選手李庭瑄目前也就讀民雄農工園藝科，她說，小時常跟爸爸開吊車運輸園藝品，感覺女生做造園景觀很酷，所以一頭栽進造園景觀的領域，她笑說「雖然每天要搬磚、鋸木、拌沙漿及打鋼筋等常練到手起水泡，但真正喜歡這樣工作，這些都不是阻礙」，這次奪得金牌除了自己的賣力練習，更感謝職訓師劉耀坤的鼓勵及指導，未來將持續努力，朝國手之路邁進。

雲嘉南分署長劉邦棟說，南分署的優異表現，不僅是選手與職訓師們犧牲假日與休息時間共同努力的成果，更是對雲嘉南分署培育人才成果的肯定。