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全國技能競賽分區賽 勞動部南分署30金蟬聯全國第一

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
參加南區技能競賽造園景觀職類男女組合蔡佶廷(左)與李庭瑄(右)，比賽時相當專注且合作無間。圖／雲嘉南分署提供
參加南區技能競賽造園景觀職類男女組合蔡佶廷(左)與李庭瑄(右)，比賽時相當專注且合作無間。圖／雲嘉南分署提供

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天公布培訓選手參加第52屆全國技能競賽北中南各分區賽成果：共贏得30金36銀36銅43組優勝「成績全國第一」，這些優勝選手將代表分署參加8月全國總決賽。

獲得造園景觀組金牌的蔡佶廷表示，從小就幫忙家中務農，所以對園藝很有興趣，高中依志願就讀民雄農工園藝科，去年首次參賽就挺進全國賽，但卻因場地材質不熟悉而未能完成作品，今年捲頭重來加強訓練，利用寒假時間到校練習，賽前一個月每天至少訓練12小時，終於在分區賽一舉奪金將再迎戰全國賽。

造園景觀女選手李庭瑄目前也就讀民雄農工園藝科，她說，小時常跟爸爸開吊車運輸園藝品，感覺女生做造園景觀很酷，所以一頭栽進造園景觀的領域，她笑說「雖然每天要搬磚、鋸木、拌沙漿及打鋼筋等常練到手起水泡，但真正喜歡這樣工作，這些都不是阻礙」，這次奪得金牌除了自己的賣力練習，更感謝職訓師劉耀坤的鼓勵及指導，未來將持續努力，朝國手之路邁進。

雲嘉南分署長劉邦棟說，南分署的優異表現，不僅是選手與職訓師們犧牲假日與休息時間共同努力的成果，更是對雲嘉南分署培育人才成果的肯定。

劉邦棟表示，本屆58個職類983選手參賽，各職類前5名選手可參加全國賽，全國賽前3名還能憑成績保送國立科大，已成為技職生另一種升學管道，分署奪牌數蟬聯全國第一，共145位選手將挺進全國賽，奪金職類包括建築舖面、汽車噴漆、造園景觀、冷凍空調、模具、銲接、漆作裝潢等30個職類，期盼選手們都能沉著應戰並發揮實力，留名全國賽。

造園景觀職類男女組合蔡佶廷(左)與李庭瑄(右)，首次搭檔就獲得第52屆分區賽金牌，誓師將在8月全國賽一舉奪牌。圖／雲嘉南分署提供
造園景觀職類男女組合蔡佶廷(左)與李庭瑄(右)，首次搭檔就獲得第52屆分區賽金牌，誓師將在8月全國賽一舉奪牌。圖／雲嘉南分署提供

園藝科 金牌

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