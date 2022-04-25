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迎客王！嘉縣布袋王船碼頭整建計畫啟動 預計11月完工

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣布袋鎮新塭王船碼頭每年「衝水路，迎客王」活動吸引許多香客朝聖。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣布袋鎮新塭王船碼頭每年「衝水路，迎客王」活動吸引許多香客朝聖。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣布袋新塭嘉應廟「衝水路、迎客王」是在地重要民俗活動，每年吸引眾多信徒遊客，但場域已不敷使用，縣府向中央爭取預算共991萬元，整修碼頭平台、改善水圳護欄等，今天宣布計畫啟動，工期約4個月，預計今年11月完工。

「衝水路、迎客王」每年辦在布袋鎮俗稱王爺窟的王船碼頭，縣府文化觀光局解釋，王船碼頭經長久使用，且遊客眾多，現場域無圍籬等安全設施，碼頭平台寬度不足、橋墩外觀破損，安全性不足且空間太小，不符使用需求。

縣府文觀局向中央爭取補助，整修王船碼頭平台、改善水圳護欄，預計在水圳設置親水觀景階梯，搭配指標引導與導覽設施，讓民眾能更接近民俗活動，總工程費用計991萬餘元，今天上午記者會宣布計畫啟動。

今年「衝水路，迎客王」活動訂於國曆4月27日舉辦，碼頭改善工程目前仍發包中，工期約120日曆天，預計今年11月可完工。

縣長翁章梁說，廟方今年活動縮減人員避免大量群聚，儀式結束後將馬上啟動工程，希望明年這個地方更有聲有色，也希望神明保佑與病毒共存，讓老人小孩受到王爺保佑，萬事平安、所有活動圓滿。

農曆3月28日是新塭嘉應廟尹王爺誕辰，相傳二十尊代天巡狩的客王爺（十三尊負責海域、七尊巡遊山區）提前一天聚集在新塭外海的王船上，順著漲潮抵達王爺窟（王船碼頭），齊至新塭嘉應廟為尹王爺祝壽；尹王爺則率領諸神下水「迎客王」，以表歡迎之意。

嘉義縣布袋鎮新塭王船碼頭歷史悠久，歷經風霜現已不堪使用，縣府計畫改善空間場域。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣布袋鎮新塭王船碼頭歷史悠久，歷經風霜現已不堪使用，縣府計畫改善空間場域。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣政府文化觀光局整建布袋新塭王船碼頭，縣長翁章梁（右三）持香祝禱。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣政府文化觀光局整建布袋新塭王船碼頭，縣長翁章梁（右三）持香祝禱。記者莊祖銘／攝影

碼頭 王船

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