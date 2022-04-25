珍惜水資源 中埔鄉公所帶孩子「埔」出水緣分

為宣導珍惜水資源觀念，嘉義縣中埔鄉公所以營隊方式辦理「埔出水緣份」生態體驗深耕計畫，今年邁入第10年，以「十年有埔，繽紛創藝」為題，將水資源課程結合中埔再生藝術，盼學員了解再生藝術的意義，認識人與環境的關係，覺知自己生活方式對環境的影響。

中埔鄉公所今上午於石硦童軍營地舉辦「十年有埔，繽紛創藝」活動開幕記者會，會中以巴士列車展示「埔出水緣份」活動歷年亮點和成果，包括藤寮傳統造紙工藝、石硦林場「森意盎然」生態書、學員DIY動植物生態解說卡。

今年辦理4梯次的小六畢業生成長營，除帶領學員前往石硦林場，感受園區的生態多樣性，更結合再生藝術工作坊紅瓦貓，規劃創生導覽與檳榔染DIY課程，帶領學員認識園區內廢棄再生建材，共同沉浸於生活美學的情境。

鄉長李碧菁表示，埔出水緣份活動具傳承及教育意義，中埔鄉近年推廣再生藝術與地方創生，以友善鄉土的角度充分運用鄉內資源，地方創生的精神與水資源環境教育觀念不謀而合。

中埔鄉公所補充，本計畫運用經濟部水利署保護區水源保育與回饋金辦理水資源教育與環境生態保育活動，活動以水資源教育課程為主軸，並融入中埔鄉內特色產業，培養學員惜水觀念、認識鄉內人文土地。