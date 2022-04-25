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雲林低收戶的家燒毀無處棲身 義工團動員要把家蓋回來

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾鎮低收戶周姓父子的住家今年春節被燒毀，無家可住，境遇可憐，台灣善種子義工團發動幫為周家蓋新房。記者蔡維斌／翻攝
虎尾鎮低收戶周姓父子的住家今年春節被燒毀，無家可住，境遇可憐，台灣善種子義工團發動幫為周家蓋新房。記者蔡維斌／翻攝

今年春節前的夜晚，家家戶戶正在迎接春節的喜悅，消防車鳴笛聲劃破了寧靜的虎尾街道，一場大火正吞噬著周姓低收入戶賴以為生的矮房，火滅了但家也沒了，病魔纏身的他，相依為命的精神障礙兒子，望著災後的殘瓦斷樑，對未來去處一片迷茫，好心里長為他另覓暫時棲身處，台灣善種子義工團獲知發募捐並組團動工，預計本月底把這對父子的新家蓋回來。

兩天來，數十名來自各地義工犠牲假日、冒著風雨趕工，你築牆我打釘，每個人忙得不可開交，盡管時而大雨時而烈日，但大家都覺得累，一心想為周姓父子儘快蓋好新家。

當地惠來里長周文章說，60多歲周父罹癌，和40多歲領有身心障礙手冊的兒子同住一起，2人無力工作，為列冊低收入戶，不忍2人餐風露宿，災後協助找到暫時安置的住所，慈濟基金會也提供每月一萬元生活費，讓他們暫度過眼前難關。

里民看著周佝僂的身影，不忍他無家可歸 ，有意為他蓋新家，雖然周姓父子燒毀的住家是租來的，但周父仍希望能回到原來熟悉的老窩，於是里長夫人洪秀蘭與「台灣善種子義工團」連繫，義工團實際踏勘後，決定號召義工協助蓋屋，希望能透過社會善力量幫助這對無助的父子重建家園。

義工團專案負責人鍾葦蓁指出，經兩個多月的整地、設計，預計將投入120人次以連續2週末施工，並募集4、50萬元採買鋼鐵、鋁門等建材以及家具、家電，完成2房2廳及廚房衛浴的新家。目前疫情嚴峻，所有參與義工都須打2或3劑疫苗，工作全程戴口罩，保護自己也保護大家。

本身是泥作師的義工洪柏峯等多人說，能用自己的專長服務需要幫助的人，很開心也很有意義，只希望打造一個溫暖的新家，讓這對可憐的父子得以安居。

虎尾鎮低收戶周姓父子的住家今年春節被燒毀，無家可住，境遇可憐，台灣善種子義工團發動幫為周家蓋新房。記者蔡維斌／翻攝
虎尾鎮低收戶周姓父子的住家今年春節被燒毀，無家可住，境遇可憐，台灣善種子義工團發動幫為周家蓋新房。記者蔡維斌／翻攝
虎尾鎮低收戶周姓父子的住家今年春節被燒毀，無家可住，境遇可憐，台灣善種子義工團發動幫為周家蓋新房。記者蔡維斌／翻攝
虎尾鎮低收戶周姓父子的住家今年春節被燒毀，無家可住，境遇可憐，台灣善種子義工團發動幫為周家蓋新房。記者蔡維斌／翻攝
虎尾鎮低收戶周姓父子的住家今年春節被燒毀，無家可住，境遇可憐，台灣善種子義工團發動幫為周家蓋新房。記者蔡維斌／翻攝
虎尾鎮低收戶周姓父子的住家今年春節被燒毀，無家可住，境遇可憐，台灣善種子義工團發動幫為周家蓋新房。記者蔡維斌／翻攝

義工 災後

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