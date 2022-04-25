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台南哈赫納爾森林經費來了 解開神秘面紗

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府已爭取到南區哈赫納爾森林的景觀改善經費，下半年施工，明年完工。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府已爭取到南區哈赫納爾森林的景觀改善經費，下半年施工，明年完工。記者鄭惠仁／攝影

台南市飛靶場旁哈赫納爾森林，保有原始森林樣貌，市府規畫打造為城市森林，營造親水以及大自然教育空間，中央已核准1億4千萬元經費，預計明年完成。水利局表示，採親水生態工法，減少混凝土，期藉由守護城市森林，展現城市魅力。

水利局表示，哈赫納爾森林景觀改善工程經費共1億4千萬元，全長4百公尺，從體育路的竹溪橋到國民路的湯金津橋，目前正辦理細部設計，5月完成，6月招標，預計明年下半年完工。之前和非營利組織團體多次開會，聽取建議，工程主要集中在竹溪河段的景觀改造，森林內多保持原貌，僅設置步道。

台南社大研究員吳仁邦表示，已和水利局溝通多次，森林部分都保存，兩岸樹林都不破壞，但早年溪底可能被棄置建築廢棄物，施工時將以溪底為施工便道，清除這些廢棄物，將河道徹底整理改善；河道轉彎易沖擊處用砌石為基礎，保護河道。森林內的步道用手做方式完成，減少對環境及生態的干擾。

水利局表示，竹溪第一期工程完工後，已成為市區最迷人的休閒景點，較重要的是設有水質淨化場，每日處理量2.2萬噸，尚有3.5萬噸未能處理，正爭取第2期水質淨化場，處理尚餘的廢水，徹底讓竹溪成為乾淨的親水河段。

哈赫納爾森林位於水交社文化園區與體育公園間，約20公頃，竹溪從中穿過，並有疑似自然湧泉形成的小溪流流入竹溪。森林內有鐵刀木、樟木等樹種，生態豐富，其中多棵樟木近百年或超過百年，有棵大樟木樹圍要多人才能擁抱。

台南市政府已爭取到南區哈赫納爾森林的景觀改善經費，下半年施工，明年完工。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府已爭取到南區哈赫納爾森林的景觀改善經費，下半年施工，明年完工。記者鄭惠仁／攝影

水利局 台南 水質

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