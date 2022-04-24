南市北區營造生態社區公園 多樣蜜源吸引昆蟲

台南市北區區公所、荒野保護協會台南分會、台南社大今天協同成功里公園志工及親子家庭舉辦生態營造工作坊，除種下400株多樣蜜源植物，台南社大利用水刀工法，改善公園內罹病榕樹的棲地。

荒野保護協會南一團親子團提出公園生態化計劃，繼去年於北區福安公園設置蜜源植物區，成功吸引蝴蝶蜜蜂來到社區公園，今年繼續在成功公園設置蜜源植物區。

今天由台南社大「一公園一棵樹」環境課程老師李武昌帶領社區志工及荒野親子團種下馬利筋、藍雪花、紫花長穗木、日日春、金桔和芳香萬壽花菊7種約400株的多樣蜜源植物的植物，提供給樺斑蝶等昆蟲作為食草或蜜源。荒野親子團更發想出半自動灑水系統，利用回收材料如寶特瓶，水管，布條等以連通管原理及毛細現象進行滴灌，充分利用水資源並減少維護人力。

成功公園有棵大榕樹，去年台南社大老師發現疑似感染褐根病，可能是棲地周圍被步道佔據造成生長不良而染病，北區公所依循專家的建議進行棲地改善，將不必要的步道及花台移除。台南社大講師群利用自然工法竹圍籬，以區隔人行動線，在樹下營造自然落葉區，歷經半年圈圍養護，底棲生物蚯蚓的鬆土痕跡增加，榕樹明顯展現活力生機。

台南社大今天做第二階段「水刀工法」，用水刀的水柱衝擊力，破壞硬化層或土壤石層，並使用垂直竹管引導新根系往下，延伸中根的深度，藉中根的發育來產生更多的抵抗力，儲存更多葉子轉換的葡萄糖在根系。

區長李皇興表示，透過公民參與管理機制，與當地民間組織、社團、學校充分連結互動，讓大家一起共同維護北區生態公園，並希望將北區具有自然生態環境的社區公園串連起來，營造成都市生態綠帶。