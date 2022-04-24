虎尾這條要道不平民怨四起 縣府花532萬重鋪縫合

雲林縣道158線虎尾鎮興中里、廉使里路段26至27公里路段，是連接虎尾市區、雲林高鐵站的重要聯絡道路，但是民眾反映，路面龜裂嚴重、破損不堪，已嚴重影響交通安全甚至觀光門面，縣府工務處今天表示，已投入532萬元重鋪，也縫合該路段的新舊路面，避免路平不均，預計9月完工。

工務處長汪令堯說，縣道158線虎尾興中、廉使2里26K+500至27K+500路段，恰是連接虎尾市區的要道，也是不少用路人通往鄰近土庫等鄉鎮、高鐵站、縣道145線木棉花道和芒果大道等的重要聯絡道，但因一般自小客車車流量大，且有不少重車往返市、郊，長久使用導致路面下陷與裂開。