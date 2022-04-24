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虎尾這條要道不平民怨四起 縣府花532萬重鋪縫合
雲林縣道158線虎尾鎮興中里、廉使里路段26至27公里路段，是連接虎尾市區、雲林高鐵站的重要聯絡道路，但是民眾反映，路面龜裂嚴重、破損不堪，已嚴重影響交通安全甚至觀光門面，縣府工務處今天表示，已投入532萬元重鋪，也縫合該路段的新舊路面，避免路平不均，預計9月完工。
工務處長汪令堯說，縣道158線虎尾興中、廉使2里26K+500至27K+500路段，恰是連接虎尾市區的要道，也是不少用路人通往鄰近土庫等鄉鎮、高鐵站、縣道145線木棉花道和芒果大道等的重要聯絡道，但因一般自小客車車流量大，且有不少重車往返市、郊，長久使用導致路面下陷與裂開。
汪令堯表示，目前靠近土庫段部分，已由前瞻計畫施作完成逾2公里長，此次以瀝青混凝土刨鋪改善長550公尺、寬10公尺路段，孔蓋下地32處、調平8處，另改善長400公尺、寬3公尺路基及復原標線，並將與既有路段縫合，完善整體道路品質。
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