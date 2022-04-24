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嘉市湖子內1.8公里長大公園動土 黃敏惠：出門見林

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府以湖子內地區4塊公有地，1.8公里沿線綠地，打造大公園。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府以湖子內地區4塊公有地，1.8公里沿線綠地，打造大公園。圖／嘉義市政府提供

嘉義市湖子內地區持續做公共建設，湖美一路從環湖路口往南到湖美三路口，沿線東邊共1.8公里長的綠廊，市府將打造擁有原生植物及蝴蝶園大量生態、原野遊戲場、防災蓄水綠地等的大公園，占地約北香湖公園一半，市長黃敏惠說，預計明年4月完工，盼「開窗見綠，出門見林」，其他公設也同步進行中。

市府指出，此處北到南4塊公有地「綠1」、「公39」、「公43」、「綠2」，其中最大的公39有7.9公頃，營造為環境教育場域，規畫包括台灣原生植物區、蝴蝶廊道、荒野漫步區、迎賓管理中心等，園內也有草坡階梯、戶外表演廣場，花期時變身當賞花廊道，並預留大片草地配合活動需求，

公39的植栽生態部分，原生植物區種茄冬、台灣赤楠、黃連木、稜果榕等複層林；春天能賞蝴蝶，夏天賞花旗木、小花紫薇，秋季有蘄艾、紫背萬年青，冬季賞楓。

公43、綠1、綠2面積共3.9公頃，市府表示，定位為生態防災綠地，公43於下沉空間打造原野遊戲場、文創地景廣場，會設地景大滑梯、條木攀爬走道、蜂巢攀爬遊具，平日枯水期供民眾遊憩休閒，汛期供湖子內地區蓄水、滯洪，綠1則做樹木銀行及苗圃、綠2也會做綠美化。

黃敏惠等人今天舉行動土儀式，分為兩標，公39預算9450萬、公43及綠1綠2共25250萬，黃敏惠說，此為湖子內指標性公共空間工程，完工後形塑1.8公里的綠廊帶，公園綠地環繞的湖子內會成宜居的社區。

黃敏惠說，目前湖子內區域的公共工程，包括新建湖內里活動中心工程去年11月開工、環保局底渣再利用場與飛灰穩定化物暫置場工程1月開工、教育處的胡美棒球場3月開工、消防局第二分隊廳舍新建4月動土，建設處公園綠地新闢工程則在今天4月24日接棒開工；湖子內區域內將有4處公園、7處兒童遊樂場、10處綠地。

今到場的市議員蔡文旭說，湖子內為新開發完整規畫的土地，條件不錯，又緊臨八掌溪，公設趕緊做好，例如公園、道路系統等，生活機能完善、住家就會進來，不過唯一較有抱怨是近焚化爐，希望市府更提升公設，彌補不足。

市議員陳家平說，湖子內涵蓋嘉市東、西區 ，未來商業和住宅、大樓與透天厝皆有，居住民眾多，公園綠地需求大，期許提供市民優質環境。

嘉義市政府開闢湖子內地區「綠1」、「公39」、「公43」、「綠2」土地，今動土。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府開闢湖子內地區「綠1」、「公39」、「公43」、「綠2」土地，今動土。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府開闢湖子內地區「綠1」、「公39」、「公43」、「綠2」土地，是長黃敏惠今主持動土。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府開闢湖子內地區「綠1」、「公39」、「公43」、「綠2」土地，是長黃敏惠今主持動土。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府以湖子內地區4塊公有地，1.8公里沿線綠地，打造大公園。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府以湖子內地區4塊公有地，1.8公里沿線綠地，打造大公園。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府開闢湖子內地區「綠1」、「公39」、「公43」、「綠2」土地，今動土。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府開闢湖子內地區「綠1」、「公39」、「公43」、「綠2」土地，今動土。記者林伯驊／攝影

黃敏惠 賞花 透天厝

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