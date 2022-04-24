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嘉義縣木瓜損失慘重 一場暴風雨掀出農地欠工問題

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
詹智強種植的木瓜被強風吹到攔腰折斷、橫躺田中，木瓜與枝幹屍橫遍野。記者莊祖銘／攝影
詹智強種植的木瓜被強風吹到攔腰折斷、橫躺田中，木瓜與枝幹屍橫遍野。記者莊祖銘／攝影

昨天上午嘉義縣降狂風暴雨，中埔鄉木瓜農損失慘重，農民網室遭吹垮，木瓜和樹「屍橫遍野」；鄉公所農業課指出，近年農委會補助農民建置加強型網室，但欠工「排不到隊」，加上原物料漲幅大，農民建加強型網室意願低。受災部分下周一將組團隊前往勘災。

中埔鄉和美村木瓜農詹智強去年約8月種台農二號木瓜約4分地、600株，今年1月起開始收成，原本5月天氣炎熱時，將進入盛產期，昨天上午7點多遇到狂風暴雨，一般型網室結構不敵強風倒塌，連帶壓毀木瓜受損率超過9成。

詹智強說，當時根本來不及採收，「連站都站不穩」，目前還無法評估受損金額，看著熟透的木瓜被風雨蹂躪，他欲哭無淚。壞掉的木瓜只能當肥料，農地休養半年後攤平重搭網室，「一切都只能重新來過」。

張姓農民說，去年8月水災木瓜死傷率高，木瓜量少價高，產地價每箱約6、700，每斤約3、40；大盤市場價甚至每斤4、50。產量原本就少，受此次風雨影響，損失慘重無法估計。

中埔鄉公所農業課長林雲康說，一般型網室原先為防治病蟲害，但缺點不耐強風，農委會補助農民5成費用搭建加強型網室，但限期1年度內完工，粗工欠人許多農民「根本排不到隊」，無法在期限內完工，被迫放棄搭建加強型網室。建議農委會延長期限至3年。

林雲康說，6年前一般型網室每分地成本約8至9萬，如今漲幅不大每分地約9至10萬；但相較加強型網室6年前每分地成本約18萬，如今漲到30萬，漲幅超過6成，原物料成本漲讓許多農民吃不消。

林雲康也指出，許多農民和地主承租土地，搭建加強型網室需地主同意，但地主多有所顧慮，擔心對土地產生影響不願簽署同意書，儘管公所農業課近年積極推廣加強型溫室，比例也較往年提升不少，但要普及仍有一定難度。

中埔鄉木瓜此次風災受損面積約90公頃，金額仍在統計，縣府農業處和鄉公所、農委會團隊下周一組勘災團隊，下鄉訪視是否達天然災害現金救助標準。嘉義縣已知義竹鄉青割玉米、大豆、毛豆；六腳毛豆；水上鄉玉米；梅山鄉茶葉受損嚴重。

嘉義縣前兩日狂風暴雨，中埔鄉木瓜樹和木瓜屍橫遍野。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣前兩日狂風暴雨，中埔鄉木瓜樹和木瓜屍橫遍野。記者莊祖銘／攝影
詹智強搭建的一般型網室，結構不敵強風，支撐鋼柱倒塌壓垮木瓜樹。記者莊祖銘／攝影
詹智強搭建的一般型網室，結構不敵強風，支撐鋼柱倒塌壓垮木瓜樹。記者莊祖銘／攝影
詹智強種植的木瓜被連根拔起，木瓜與樹幹屍橫遍野。記者莊祖銘／攝影
詹智強種植的木瓜被連根拔起，木瓜與樹幹屍橫遍野。記者莊祖銘／攝影
詹智強種植的木瓜被強風吹到攔腰折斷、橫躺田中，木瓜與枝幹屍橫遍野。記者莊祖銘／攝影
詹智強種植的木瓜被強風吹到攔腰折斷、橫躺田中，木瓜與枝幹屍橫遍野。記者莊祖銘／攝影

農民 農委會 中埔

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