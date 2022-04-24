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台南合法民宿區將多1處 市府公告安平暨鯤喜灣歷史街區

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市政府公告台南市安平暨鯤喜灣歷史街區」計畫，圖為灣裡灣裡路282巷內，充滿歷史風情。圖／文化局提供
台南市政府公告台南市安平暨鯤喜灣歷史街區」計畫，圖為灣裡灣裡路282巷內，充滿歷史風情。圖／文化局提供

台南市政府最近公告「台南市安平暨鯤喜灣歷史街區」計畫，是台南市第6個公告的歷史街區，未來希望打造灣裡路為老街，同時有機會可申設民宿，讓更多遊客體驗當地歷史風情，市府文化局表示，在完成6街區的公告後，短期內不會再公告其他，將全力保存發展6個街區的特色。

文化局表示，市府依《台南市歷史街區振興自治條例》第6條於4月22日正式公告「台南市安平暨鯤喜灣歷史街區」計畫，除為國內少數針對海岸地區所擬定的街區計畫，也是台南市第一個跨行政區的歷史街區計畫，計畫範圍包括安平舊部落、漁光島、鯤鯓（龍崗）、喜樹、灣裡等聚落。

文化局表示，2012年訂定《台南市歷史街區振興自治條例》以來，市府已陸續公告鹽水、府城（含緩衝區）、新化、麻豆等5個歷史街區計畫。

這次為了因應台灣即將慶祝熱蘭遮城（安平古堡）建城400周年（2024年），當地與這段歷史有密不可分的關聯，特別列為歷史街區。

文化局表示，位於台南西南沿海的鯤鯓地區400年來環境變化極大，鯤鯓島嶼是過去台江內海上台灣與國際接軌的門戶，隨著地理環境變遷，現已成為沿海跨越行政區的都市聚落，但各聚落仍有著最早因應地形地貌而形成的原始核心範圍，並隨著地理變遷、都市發展，逐漸向外擴張，有著不同的空間紋理特色與景觀風貌，同時也藉著藍色公路（水路）或歷史路徑相互串聯著。

此外，安平暨鯤喜灣歷史街區計畫中針對豐富民俗人文有重點措施鼓勵，希望透過教育推廣、文化經營等補助來推廣。而各聚落也有著不同的定位，鯤鯓（龍崗）為安平與南區之間重要的水陸樞紐，希望可以運用藍色公路，與安平、府城相連結，吸引更多民眾到南區。計畫定位漁光島為藝術海島、安平為歷史重鎮；喜樹則是與海岸生活最密切的樂活海濱；而灣裡聚落中的灣裡路則是本計畫中最適合示範歷史老屋立面整修的區域。

市府公告歷史街區主要為了保存老街區的樣貌，台南市創先設立後，引發許多縣市仿效，而台南市過去的5個歷史街區在市府陸續補助老屋修繕、立面整修、老屋租金補助等，老街的特色逐漸形塑，像是新化老街的屋主從最早的觀望，如今全力配合，打造出老街的特色，同時市府也配合廢除5區內20條以上的都市計畫道路開發，不再因為開新路而拆老房子。

文化局文化建設科科長梁晉榮表示，全台有很多老街，多數是政府花經費整修，居民不一定認同，後續保存困難，但透過歷史街區的設立，逐漸凝聚共識，讓民眾認同，自發性配合保存，更有意義。

同時市府也配合做相關的政策規畫，例如府城歷史街區由觀光旅遊局提報中央可申設民宿，就獲得民眾的支持，未來安平暨鯤喜灣街區也會繼續提報。

台南市政府公告台南市安平暨鯤喜灣歷史街區」計畫。圖／文化局提供
台南市政府公告台南市安平暨鯤喜灣歷史街區」計畫。圖／文化局提供
台南市政府公告台南市安平暨鯤喜灣歷史街區」計畫，圖為通往龍崗碼頭水道，見證台江內海時代的發展。圖／文化局提供
台南市政府公告台南市安平暨鯤喜灣歷史街區」計畫，圖為通往龍崗碼頭水道，見證台江內海時代的發展。圖／文化局提供
台南市政府公告台南市安平暨鯤喜灣歷史街區」計畫，圖為喜樹喜樹路254巷內，充滿歷史風情。圖／文化局提供
台南市政府公告台南市安平暨鯤喜灣歷史街區」計畫，圖為喜樹喜樹路254巷內，充滿歷史風情。圖／文化局提供

台南 老街 文化局

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