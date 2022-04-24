快訊

影／「我想看到太陽」 烏克蘭馬立波人躲地底2個月畫面曝光

網傳快篩實名制425上路藥局名單 藥師公會：5月才開始

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林防火宣導有她在就像吃了定心丸 當志工只為這件事

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣防火宣導大隊副大隊長陳冬花（右）與夥伴10多年來認真推廣住宅用火災警報器，縣內家戶安裝率已逾9成，消防局長林文山（左）直誇「績效超好」。記者陳苡葳／攝影
雲林縣防火宣導大隊副大隊長陳冬花（右）與夥伴10多年來認真推廣住宅用火災警報器，縣內家戶安裝率已逾9成，消防局長林文山（左）直誇「績效超好」。記者陳苡葳／攝影

雲林縣10多年前推動家戶安裝住警器，防火宣導志工挨家挨戶拜訪，安裝率始終無法突破2成，甚至名列全國倒數第1，防火宣導大隊副大隊長陳冬花從基層志工「拚起來」，現在安裝率已逾9成，欣慰這一路沒做白工，除曾獲消防署鳳凰獎肯定，也是雲林縣首位鳳凰獎得主。

陳冬花曾在醫院看到很多長者一個人就醫不知所措，有的還不會寫字，於心不忍，「毛遂自薦」到台大雲林分院前身（省立雲林醫院）當志工，幾年後突然生病昏倒，被緊急送醫治療，她說「我的命是119救回來的！」於是許願病癒後要成為消防隊一員。

20多年加入斗六防火宣導分隊，陳冬花回憶，當時社會風氣很封閉，家戶拜訪「被趕很正常」，她從中領教「要有被人家拒絕的勇氣」，體悟「我們不是賣東西，被甩門也不需太上心」，只要保持正義感與正向想法，就會有勇往直前的動力，也常以此鼓勵夥伴。

陳冬花說，10多年前政府鼓勵民眾安裝住警器，但地方沒有太多經費，大家不知道那是什麼，也沒有人願意捐，為了順利推廣，她以身作則自掏腰包，買了好幾十顆送隊員每人1顆；她說，站出去時被民眾問「你家有裝嗎？」較有說服力，也能確實講解功能，如今幾乎每個家戶都有裝至少1顆，關乎68萬人口的性命安全。

「我是做回饋的志工，多年來堅持能力所及能幫忙別人，就是對的事！」陳冬花的志工人生，從走訪斗六市40里「起家」，現在林內、四湖、古坑、台西、莿桐及斗南等鄉鎮住警器安裝率也都達100％，即時搶救超過30件火警意外，是令她最有感的「績效」，雖然即將屆滿退休年齡，不過她已規畫轉任顧問，持續出錢出力、幫忙培育志工新秀，造福鄉親。

雲林縣防火宣導大隊副大隊長陳冬花（右三）與志工夥伴感情亦師亦友，未來卸下職務後將續任顧問培育新秀。記者陳苡葳／攝影
雲林縣防火宣導大隊副大隊長陳冬花（右三）與志工夥伴感情亦師亦友，未來卸下職務後將續任顧問培育新秀。記者陳苡葳／攝影

雲林 斗六 台大

延伸閱讀

雲林增51例再創新高 ！其中3例小於5歲 確診足跡曝光

確診暴增雲林提前啟動居家照護 今起提供多項居家服務

雲林高鐵特定區髒亂 縣門失色 虎尾公所發動大掃除

雲林今49人確診再創新高 足跡在斗六最多

相關新聞

嘉義縣木瓜損失慘重 一場暴風雨掀出農地欠工問題

昨天上午嘉義縣降狂風暴雨，中埔鄉木瓜農損失慘重，農民網室遭吹垮，木瓜和樹「屍橫遍野」；鄉公所農業課指出，近年農委會補助農...

台南合法民宿區將多1處 市府公告安平暨鯤喜灣歷史街區

台南市政府最近公告「台南市安平暨鯤喜灣歷史街區」計畫，是台南市第6個公告的歷史街區，未來希望打造灣裡路為老街，同時有機會...

雲林防火宣導有她在就像吃了定心丸 當志工只為這件事

雲林縣10多年前推動家戶安裝住警器，防火宣導志工挨家挨戶拜訪，安裝率始終無法突破2成，甚至名列全國倒數第1，防火宣導大隊...

推廣稻藝祝注連繩藝術 台南六甲公所展出多元稻藝文化

台南市六甲區公所推廣稻藝之美，邀請前台南縣政府秘書、台灣稻藝工坊負責人張淑娥展出數十件注連繩及稻草編製相關文創商品，即日...

台南柳營橋南社區排水渠道下月施工 8月全線改善完成

台南市政府水利局針對柳營區人和里橋南社區老舊排水路，下月辦理接續工程，預計今年8月底前完工，完工後瓶頸段即完全打開，可望...

雲縣水林射火馬、面桶炮 列無形文化資產

雲林縣水林鄉蕃薯厝順天宮每年元宵平安遶境中，延續古早「射火馬」及「面桶炮」，為當地特有的宗教民俗，失傳多年，順天宮201...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。