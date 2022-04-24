雲林防火宣導有她在就像吃了定心丸 當志工只為這件事

雲林縣10多年前推動家戶安裝住警器，防火宣導志工挨家挨戶拜訪，安裝率始終無法突破2成，甚至名列全國倒數第1，防火宣導大隊副大隊長陳冬花從基層志工「拚起來」，現在安裝率已逾9成，欣慰這一路沒做白工，除曾獲消防署鳳凰獎肯定，也是雲林縣首位鳳凰獎得主。

陳冬花曾在醫院看到很多長者一個人就醫不知所措，有的還不會寫字，於心不忍，「毛遂自薦」到台大雲林分院前身（省立雲林醫院）當志工，幾年後突然生病昏倒，被緊急送醫治療，她說「我的命是119救回來的！」於是許願病癒後要成為消防隊一員。

20多年加入斗六防火宣導分隊，陳冬花回憶，當時社會風氣很封閉，家戶拜訪「被趕很正常」，她從中領教「要有被人家拒絕的勇氣」，體悟「我們不是賣東西，被甩門也不需太上心」，只要保持正義感與正向想法，就會有勇往直前的動力，也常以此鼓勵夥伴。

陳冬花說，10多年前政府鼓勵民眾安裝住警器，但地方沒有太多經費，大家不知道那是什麼，也沒有人願意捐，為了順利推廣，她以身作則自掏腰包，買了好幾十顆送隊員每人1顆；她說，站出去時被民眾問「你家有裝嗎？」較有說服力，也能確實講解功能，如今幾乎每個家戶都有裝至少1顆，關乎68萬人口的性命安全。