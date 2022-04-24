推廣稻藝祝注連繩藝術 台南六甲公所展出多元稻藝文化

台南市六甲區公所推廣稻藝之美，邀請前台南縣政府秘書、台灣稻藝工坊負責人張淑娥展出數十件注連繩及稻草編製相關文創商品，即日起在公所免費開放參觀。

張淑娥2003年起任職台南縣市政府多年，2009年5月受命成立「台南縣台日友好交流協會」從事台南與日本交流業務，當年初與八田與一同故鄉的宮村榮社長透過石川縣議會議長長井賢誓介紹拜訪台南縣長蘇煥智，希望用嘉南平原稻草做成日本過年祈福飾品注連繩，之後透過職訓培養種子教師製作，她除擔任翻譯，也參與所有聯繫工作。

而張淑娥也是資深日本語教師，學自東吳大學日語系、日本東京文化外國語專門學校教師養成科及高雄第一科技大學應用日語研究所畢業，離開公職後，2012年在下營區紅毛厝(現紅甲里)成立台灣稻藝，起初以「稻藝研習所」、「宮村稻藝研習所」名稱，2013年因出口貿易成立公司，取名為「台灣稻藝」，2017年遷移到六甲林鳳營迄今。

這次在六甲區長陳啓榮邀請，張淑娥在六甲區公所注連繩10年回顧展覽，即日起至6月24日在公所二樓「松鶴藝文走廊」展出，期推動藝術走進民眾生活。