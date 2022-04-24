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台南柳營橋南社區排水渠道下月施工 8月全線改善完成
台南市政府水利局針對柳營區人和里橋南社區老舊排水路，下月辦理接續工程，預計今年8月底前完工，完工後瓶頸段即完全打開，可望全面提升當地排洪量能。
水利局表示，橋南社區排水主要匯集柳營區人和里北側橋南社區內排水，因該社區北側為急水溪堤防且排水護岸老舊通水斷面不足，每逢重大颱風及豪雨期間，急水溪水位高漲，常致使橋南社區內水無法自然排入急水溪而使社區淹水，2018年0823豪雨期間，柳營區最大時雨量高達77mm而釀水患。
為改善淹水，水利局採分期方式辦理改善，首先於2019年在排水出口處設置2台總抽水量為0.6CMS移動式抽水機，且於2020年投入600萬元辦理柳營路旁住宅區後約170公尺長排水路改善工程，該工程已於去年8月完工。
為再延續排水護岸治水工作，水利局今年再投入500萬元治水預算辦理柳營區人和里橋南社區排水延續改善工程，計畫再整建約80公尺排水護岸，預計下月5月開工，今年8月完工。
水利局指出，工程完工後橋南社區排水全線瓶頸段即完全打開，全線通水斷面符合治水需求，可望大大減少淹水。
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