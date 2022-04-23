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水林射火馬、面桶炮元宵夜巡風俗 獲列無形文化資產

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣水林鄉蕃薯厝順天宮延傳百年的射火馬民俗科儀，獲列為雲林縣無形文化資產。記者蔡維斌／攝影
雲林縣水林鄉蕃薯厝順天宮延傳百年的射火馬民俗科儀，獲列為雲林縣無形文化資產。記者蔡維斌／攝影

雲林縣水林鄉蕃薯厝順天宮每年元宵平安遶境中，延續古早「射火馬」及「面桶炮」，傳為當地特有的宗教民俗，失傳多年，順天宮2015年復辦射火馬，委託工藝師打造大型紅色火馬進行巡庄，獲雲林縣府登錄為無形文化資產，縣長張麗善今天授證，也祈求當下疫情早日遠離。

順天宮無形文化資產授證儀式，由縣長張麗善、文觀處長陳璧君主持，頒授「水林蕃薯寮媽元宵夜巡」登錄證書，由廟方主委洪明信接受，由於蕃薯厝地靈人傑，是雲林縣培養法官、醫師最多的村，今天也有不少人專程返鄉觀禮。

張麗善表示，「水林蕃薯寮媽元宵夜巡」民俗活動從元宵節起4天3夜舉行夜巡繞庄，原本失傳的射火馬、面桶炮恢復辦理，民眾積極參與，反映出在地的社會歷史背景與居民生活文化特色，期待登錄為雲林無形文化資產後，得以永續長傳。

陳璧君指出，順天宮射火馬科儀源自嘉慶年間的瘟疫事件，當地居民期待藉射火馬儀式驅疫消噩，流傳為特有風俗，面桶炮則是因要避免炮火損壞稻埕，才以臉盆裝炮迎神，期間曾中斷失傳，廟方2015年復辦，深獲老一輩肯定，在地文史人士積極奔走推廣，終能列為無形資產得以承傳，未來縣府將協助辦理紀錄、建檔及推廣活化等保存維護計畫，宏揚射火馬文化。

順天宮主委洪明信表示，蕃薯寮媽元宵夜巡已有百年歷史，3天夜巡，迎大龜、射火馬、面桶炮，還有很多獨特儀式，無形文化資產授證是另一個開始，廟方將著手規畫建置蕃薯寮媽的文化信仰資料並加以推廣宣揚，世代相傳。

雲林縣水林鄉蕃薯厝順天宮延傳百年的射火馬民俗科儀，獲列為雲林縣無形文化資產，雲林縣長張麗善親往授證。記者蔡維斌／攝影
雲林縣水林鄉蕃薯厝順天宮延傳百年的射火馬民俗科儀，獲列為雲林縣無形文化資產，雲林縣長張麗善親往授證。記者蔡維斌／攝影
雲林縣水林鄉蕃薯厝順天宮延傳百年的射火馬民俗科儀，獲列為雲林縣無形文化資產，不少蕃薯厝旅外傑出人士返鄉慶賀。記者蔡維斌／攝影
雲林縣水林鄉蕃薯厝順天宮延傳百年的射火馬民俗科儀，獲列為雲林縣無形文化資產，不少蕃薯厝旅外傑出人士返鄉慶賀。記者蔡維斌／攝影
雲林縣水林鄉蕃薯厝順天宮延傳百年的面桶炮風俗，獲列為雲林縣無形文化資產。記者蔡維斌／攝影
雲林縣水林鄉蕃薯厝順天宮延傳百年的面桶炮風俗，獲列為雲林縣無形文化資產。記者蔡維斌／攝影
雲林縣水林鄉蕃薯厝順天宮延傳百年的射火馬民俗科儀，獲列為雲林縣無形文化資產，雲林縣長張麗善親往授證。記者蔡維斌／攝影
雲林縣水林鄉蕃薯厝順天宮延傳百年的射火馬民俗科儀，獲列為雲林縣無形文化資產，雲林縣長張麗善親往授證。記者蔡維斌／攝影

元宵節 文化資產 雲林

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