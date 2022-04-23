朴子配天宮媽祖生遶境 天公壇真人藝閣贊境文化祭吸睛

嘉義縣朴子市天公壇藝閣文化季，有別於傳統廟會陣頭，以真人藝閣車贊境配天宮媽祖聖誕千秋祈安遶境，下午天氣放晴，遶境市街，吸引路人驚奇目光。

縣長翁章梁到場發紅包，為扮仙的學童加油打氣，希望這項無形的文化資產能在朴子扎根，讓世世代代的朴子囝仔傳承這項深具意義的故鄉文化。

壬寅虎年，朴子天公壇為贊境配天宮媽祖生慶典，以神明車和10台真人藝閣車陣容，結合朴子當地民間團體7台藝閣車，共動員近210名學童扮仙遊街，為媽祖祈安遶境增添不少話題。

天公壇主委林博文說，日治時期大正8年，朴子「媽祖生」有真人藝閣遊行，「復興朴子百年真人藝閣文化」是朴子囝仔使命，2018年真人藝閣加入遊行陣容，2020年疫情停辦，感謝各界贊助，讓今年藝閣車隊陣容達到10輛。

廟方今年首次以文化祭風格呈現這項傳統，從藝閣車設計、扮仙人員的妝髮股飾到護衛隊的團體服裝，融合傳統與日本元素，常有看頭。