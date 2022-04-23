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朴子配天宮媽祖生遶境 天公壇真人藝閣贊境文化祭吸睛

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣朴子市天公壇藝閣文化季，有別於傳統廟會陣頭，以真人藝閣車贊境配天宮媽祖聖誕千秋祈安遶境，下午遶境市街，縣長翁章梁（右）到場發紅包，為扮仙的學童加油打氣。圖／嘉縣府提供
嘉義縣朴子市天公壇藝閣文化季，有別於傳統廟會陣頭，以真人藝閣車贊境配天宮媽祖聖誕千秋祈安遶境，下午遶境市街，縣長翁章梁（右）到場發紅包，為扮仙的學童加油打氣。圖／嘉縣府提供

嘉義縣朴子市天公壇藝閣文化季，有別於傳統廟會陣頭，以真人藝閣車贊境配天宮媽祖聖誕千秋祈安遶境，下午天氣放晴，遶境市街，吸引路人驚奇目光。

縣長翁章梁到場發紅包，為扮仙的學童加油打氣，希望這項無形的文化資產能在朴子扎根，讓世世代代的朴子囝仔傳承這項深具意義的故鄉文化。

壬寅虎年，朴子天公壇為贊境配天宮媽祖生慶典，以神明車和10台真人藝閣車陣容，結合朴子當地民間團體7台藝閣車，共動員近210名學童扮仙遊街，為媽祖祈安遶境增添不少話題。

天公壇主委林博文說，日治時期大正8年，朴子「媽祖生」有真人藝閣遊行，「復興朴子百年真人藝閣文化」是朴子囝仔使命，2018年真人藝閣加入遊行陣容，2020年疫情停辦，感謝各界贊助，讓今年藝閣車隊陣容達到10輛。

廟方今年首次以文化祭風格呈現這項傳統，從藝閣車設計、扮仙人員的妝髮股飾到護衛隊的團體服裝，融合傳統與日本元素，常有看頭。

為照顧藝閣車上的扮仙學童安全，議員黃嫈珺說，配天宮「媽祖生」周五、周六舉行，人潮比往年多，疫情期間，天公壇工作人員和扮仙學童的照護家長，完成3劑疫苗，報到憑黃卡領取藝閣「3 Finished」貼紙、團服與團帽，防疫計畫提交衛生局、民政處審核同意，參與遊行的藝閣車輛學童上車前由朴子公所清潔隊員全車消毒。

嘉義縣朴子市天公壇藝閣文化季，有別於傳統廟會陣頭，以真人藝閣車贊境配天宮媽祖聖誕千秋祈安遶境，下午遶境市街，吸引路人驚奇目光。圖／嘉縣府提供
嘉義縣朴子市天公壇藝閣文化季，有別於傳統廟會陣頭，以真人藝閣車贊境配天宮媽祖聖誕千秋祈安遶境，下午遶境市街，吸引路人驚奇目光。圖／嘉縣府提供
嘉義縣朴子市天公壇藝閣文化季，有別於傳統廟會陣頭，以真人藝閣車贊境配天宮媽祖聖誕千秋祈安遶境，下午遶境市街，吸引路人驚奇目光。圖／嘉縣府提供
嘉義縣朴子市天公壇藝閣文化季，有別於傳統廟會陣頭，以真人藝閣車贊境配天宮媽祖聖誕千秋祈安遶境，下午遶境市街，吸引路人驚奇目光。圖／嘉縣府提供
嘉義縣朴子市天公壇藝閣文化季，有別於傳統廟會陣頭，以真人藝閣車贊境配天宮媽祖聖誕千秋祈安遶境，下午遶境市街，吸引路人驚奇目光。圖／嘉縣府提供
嘉義縣朴子市天公壇藝閣文化季，有別於傳統廟會陣頭，以真人藝閣車贊境配天宮媽祖聖誕千秋祈安遶境，下午遶境市街，吸引路人驚奇目光。圖／嘉縣府提供
嘉義縣朴子市天公壇藝閣文化季，有別於傳統廟會陣頭，以真人藝閣車贊境配天宮媽祖聖誕千秋祈安遶境，下午遶境市街，吸引路人驚奇目光。圖／嘉縣府提供
嘉義縣朴子市天公壇藝閣文化季，有別於傳統廟會陣頭，以真人藝閣車贊境配天宮媽祖聖誕千秋祈安遶境，下午遶境市街，吸引路人驚奇目光。圖／嘉縣府提供

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