台南橘14線公車開通 造福往來南科與接送子女就學家長

台南市安定區中榮里學子大多就讀南科實中，家長常因上班不便接送孩子上下學，翁炳煙等熱心里民去年找市議員林志展陳情、爭取市府規畫公車路線；市府公共運輸處回應重新檢討相關運輸路線，往來麻豆、安定連接南科的「橘14」線公車今天開通了。

翁炳煙說，路線規畫配合小孩的上下課時間，讓家長不再為接送時間而感到煩惱，今天辦中榮里公車試乘活動，「讓我們感動是，許多里民都願意參與，也紛紛表示他們已經多年沒搭公車了，溫暖的支持與讚賞，也讓我們在未來社區發展推動更有信心！」

北部就讀大學的中榮里民說，以前搭客運到麻豆轉運站時，常因需要家人開車來接我而感到困擾， 有了橘14公車後，回到麻豆轉運站就能自己搭公車回家了。第一次搭這班車時，是從麻豆轉運站搭到許中營，「上車時，司機親切地問要搭到哪邊也向我寒暄，不久車子緩緩行駛，過程十分順利，也很快就到家了，真的很便利。」

公共運輸處表示，去年重新檢討運輸路線，推出更符合通勤族需求路線，近日除加速推出小黃公車路線，更針對麻豆轉運站緊鄰中山高麻豆交流道地利之便，推出「橘13」、「橘14」國道快捷公車。