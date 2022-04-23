願景館成果展開幕 形塑嘉市成為台灣西部走廊新都心

「鐵路高架化」將啟動嘉義市都市發展新契機，為讓民眾了解鐵高公共事務的過程與未來，嘉義市政府將嘉義火車站前的「嘉義之心城市願景館」規畫成民眾參與鐵高公共事務的重要場域，今天以「超越」為主題展示階段性成果。市長黃敏惠表示，有信心透過鐵路高架化建設，再一次翻轉嘉義，從老城區活化和創生的都市縫合，到西區大發展，形塑嘉義市成為台灣西部走廊新都心。

黃敏惠表示，鐵路高架化不僅是交通建設，更是都市發展建設，要翻轉嘉義市，必須有完善的都市計劃，市府這二年來，積極推動鐵路沿線都市縫合，有絕對的信心，消弭以往鐵路阻隔造成市區「前驛光閃閃，後驛惦寂寂」狀況；同時還要為老城區注入活力和吸引力，進而發展產業生活圈，以分區開發、多頭並進，以交通磁吸周邊區域人口，達成來嘉市好生活、西區大發展的目標。

她指出，市府透過一系列「攝影走讀」、「市政議題」、「鐵高民眾參與活動」等多場活動，傾聽民意，瞭解地方民眾需求，做為都市規劃重要參考。

「嘉義之心城市願景館」原為火車站前台汽客運嘉義站，如今成為嘉義市鐵路高架化計畫的重要平台，也是市府推動民眾參與、公共事務的交流場域，展示嘉義市未來都市發展願景的窗口。

都市發展處長黃緒信表示，在都市規劃過程中，傾聽民意、瞭解地方民眾的需求，是最重要的一環。願景館舉辦成果展，配合嘉義市國土計畫、鐵路高架化、鐵路沿線相關都市計畫變更等規劃內容，展示民眾參與活動等相關記錄。邀請市民朋友來到願景館了解市政建設藍圖，同時可以透過有趣VR虛擬實境，實際感受嘉義市未來發展願景。