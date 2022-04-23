願景館成果展開幕 形塑嘉市成為台灣西部走廊新都心
「鐵路高架化」將啟動嘉義市都市發展新契機，為讓民眾了解鐵高公共事務的過程與未來，嘉義市政府將嘉義火車站前的「嘉義之心城市願景館」規畫成民眾參與鐵高公共事務的重要場域，今天以「超越」為主題展示階段性成果。市長黃敏惠表示，有信心透過鐵路高架化建設，再一次翻轉嘉義，從老城區活化和創生的都市縫合，到西區大發展，形塑嘉義市成為台灣西部走廊新都心。
黃敏惠表示，鐵路高架化不僅是交通建設，更是都市發展建設，要翻轉嘉義市，必須有完善的都市計劃，市府這二年來，積極推動鐵路沿線都市縫合，有絕對的信心，消弭以往鐵路阻隔造成市區「前驛光閃閃，後驛惦寂寂」狀況；同時還要為老城區注入活力和吸引力，進而發展產業生活圈，以分區開發、多頭並進，以交通磁吸周邊區域人口，達成來嘉市好生活、西區大發展的目標。
她指出，市府透過一系列「攝影走讀」、「市政議題」、「鐵高民眾參與活動」等多場活動，傾聽民意，瞭解地方民眾需求，做為都市規劃重要參考。
「嘉義之心城市願景館」原為火車站前台汽客運嘉義站，如今成為嘉義市鐵路高架化計畫的重要平台，也是市府推動民眾參與、公共事務的交流場域，展示嘉義市未來都市發展願景的窗口。
都市發展處長黃緒信表示，在都市規劃過程中，傾聽民意、瞭解地方民眾的需求，是最重要的一環。願景館舉辦成果展，配合嘉義市國土計畫、鐵路高架化、鐵路沿線相關都市計畫變更等規劃內容，展示民眾參與活動等相關記錄。邀請市民朋友來到願景館了解市政建設藍圖，同時可以透過有趣VR虛擬實境，實際感受嘉義市未來發展願景。
「嘉義之心城市願景館成果展覽－超越」今天正式開幕，活動中邀請全國競技疊杯賽三冠王北園國中蕭正政同學及具嘉義市在地特色的攤商共同參與，現場並首播影片《超越》，展示嘉義市近年的都市規劃成果和願景。
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