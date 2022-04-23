快訊

桃園+527！鄭文燦示警：和碩龜山廠恐500人確診 停工5天

簡化疫調至前2天、居隔擬縮短為7天 陳時中：下周討論

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南善化近年常淹水 市府推動闢建雨水下水道系統改善

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
善化都市計畫區雨水下水道建置範圍。記者周宗禎／翻攝
善化都市計畫區雨水下水道建置範圍。記者周宗禎／翻攝

台南善化是北回歸線以南唯一能種出草莓的地方，近年卻因為大幅開發加上氣候變遷，經常水患；為改善排水問題，市長黃偉哲爭取營建署近千萬元補助辦理「臺南市善化區雨水下水道系統檢討規劃」，針對雨水下水道系統全面調查、檢討與分析，預計年底完成規畫，爭取中央經費整建雨水下水道，降低善化區淹水風險。

水利局說，善化區雨水下水道系統於民國74年由前台灣省政府住宅及都市發展局規畫，已超過37年，施作總長度約為11.1公里，實施率約75.6%，當時雨水下水道規劃設計標準，採2年發生1次的「重現期距2年」降雨事件設計。

不過近年都市計畫多次通盤檢討且建築物、地形地物已有巨大改變，善化區隨著都市迅速發展、增加道路鋪面及建築物等不透水表面，加上氣候變遷劇烈等因素，導致雨水無法滲入地表，降雨型態及強度也有急遽變化，雨水下水道建設亟需檢討，提升防洪能力。

水利局指出，雨水下水道做系統性檢討，可以確立後續治理方針，預計將降雨強度設計由原規畫重現期距2年提升至5年，未來預計可以承受每小時75毫米降雨量；計畫內也辦理縱走工作，加強檢視雨水下水道淤積、破損、地下管線附掛及穿越等情形，作為後續維護管理、清淤、管線遷移及修繕依據，除可維持排水功能並可延長雨水下水道使用年限，減少災害發生機率。

水利局表示，已完成期初報告審定，後續將針對排水能力不足區域改善或增設分流雨水下水道，並研擬相關排水系統改善計畫及分期實施計畫等，也會持續爭取經費辦理雨水下水道整建，打通排水瓶頸，降低善化市區淹水風險。

市府表示，善化因為南科是少數人口移入地區，會持續投入建設，尤其是治水工程，一定要扎實，減緩善化地區水患威脅，讓市民更加安居樂業。

市府執行雨水下水道縱走工作。記者周宗禎／翻攝
市府執行雨水下水道縱走工作。記者周宗禎／翻攝

雨水 水利局

延伸閱讀

嘉義市工務處改善雨水下水道 擺脫積淹水夢魘

汛期將近 嘉義縣建置智慧科技設備強化淹水應變能力

6惡煞討30萬棒打債務人傷重不治 二審4嫌判決大逆轉

七股劉厝排水整治 黃偉哲:盼汛期發揮防洪功能

相關新聞

雲林高鐵特區失色 虎尾公所大掃除

高鐵雲林站附近高鐵特定區建案不少，快速發展，但許多空地雜草叢生髒亂不堪，尤其靠近台大醫院到處可見垃圾、瓶罐，有礙觀瞻。虎...

願景館成果展開幕 形塑嘉市成為台灣西部走廊新都心

「鐵路高架化」將啟動嘉義市都市發展新契機，為讓民眾了解鐵高公共事務的過程與未來，嘉義市政府將嘉義火車站前的「嘉義之心城市...

台南善化近年常淹水 市府推動闢建雨水下水道系統改善

台南善化是北回歸線以南唯一能種出草莓的地方，近年卻因為大幅開發加上氣候變遷，經常水患；為改善排水問題，市長黃偉哲爭取營建...

古早祝壽紅圓已少見！持法媽祖宮發動現做壽圓祝壽

今逢媽祖聖誕，雲林縣唯一不燒金紙的虎尾持法媽祖宮，今天則遵循古禮發動百人分工合作，現做紅圓向媽祖祝壽，祈求平安喜樂圓滿，...

嘉義市完成「班班有冷氣」測試學童5月開始吹冷氣

教育部推動的全國「班班有冷氣計畫」政策將於今年5月份開始啟用，嘉義市為全國首創普通教室全面裝設冷氣與新風換氣系統的縣市，...

台南稅收增14億！房地稅收佔多 民代：不能仰賴高房價

台南市議會昨天進行「財經部門業務報告及質詢」，財稅局報告台南連續第7年「零舉債」，稅收增加14億，市議員蔡旺詮認為多數來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。