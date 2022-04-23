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台南善化近年常淹水 市府推動闢建雨水下水道系統改善
台南善化是北回歸線以南唯一能種出草莓的地方，近年卻因為大幅開發加上氣候變遷，經常水患；為改善排水問題，市長黃偉哲爭取營建署近千萬元補助辦理「臺南市善化區雨水下水道系統檢討規劃」，針對雨水下水道系統全面調查、檢討與分析，預計年底完成規畫，爭取中央經費整建雨水下水道，降低善化區淹水風險。
水利局說，善化區雨水下水道系統於民國74年由前台灣省政府住宅及都市發展局規畫，已超過37年，施作總長度約為11.1公里，實施率約75.6%，當時雨水下水道規劃設計標準，採2年發生1次的「重現期距2年」降雨事件設計。
不過近年都市計畫多次通盤檢討且建築物、地形地物已有巨大改變，善化區隨著都市迅速發展、增加道路鋪面及建築物等不透水表面，加上氣候變遷劇烈等因素，導致雨水無法滲入地表，降雨型態及強度也有急遽變化，雨水下水道建設亟需檢討，提升防洪能力。
水利局指出，雨水下水道做系統性檢討，可以確立後續治理方針，預計將降雨強度設計由原規畫重現期距2年提升至5年，未來預計可以承受每小時75毫米降雨量；計畫內也辦理縱走工作，加強檢視雨水下水道淤積、破損、地下管線附掛及穿越等情形，作為後續維護管理、清淤、管線遷移及修繕依據，除可維持排水功能並可延長雨水下水道使用年限，減少災害發生機率。
水利局表示，已完成期初報告審定，後續將針對排水能力不足區域改善或增設分流雨水下水道，並研擬相關排水系統改善計畫及分期實施計畫等，也會持續爭取經費辦理雨水下水道整建，打通排水瓶頸，降低善化市區淹水風險。
市府表示，善化因為南科是少數人口移入地區，會持續投入建設，尤其是治水工程，一定要扎實，減緩善化地區水患威脅，讓市民更加安居樂業。
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