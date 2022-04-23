台南市六甲區公所頒賀匾、贈火鶴花給11位模範母親

臺南市六甲區公所今天舉辦模範母親表揚大會，民政局長姜淋煌、區長陳啓榮、議員及里長代表頒發賀匾、贈火鶴花給11位模範母親，向所有母親獻上感恩與祝福。

區長陳啓榮表示，公所為讓受表揚媽媽重溫昔日結婚時回憶，活動特意安排穿上禮服，增添喜氣成為活動中最大亮點。模範母親們穿禮服隨著音樂的響起，在現場來賓及兒孫的掌聲下歡喜進場接受表揚，使活動倍感温馨有趣。

今年七甲里黃李素諒獲選代表接受市府慈暉媽媽表揚，黃女士早年與丈夫農務，生活刻苦耐勞，以身作則栽培子女有成，長子黃世忠是後壁區樹人國小校長，長媳黃莉雯是善化區善化國小校長，夫妻都任校長，真的非常難得。黃女士更是熱心公益，長期參與七甲里關懷據點及環保志工隊，奉獻自己心力，為里內老人健康服務及打掃里內的環境清潔。

各里模範母親：六甲里陳許阿敏、甲東里毛黃秀治、甲南里胡林秀蘭、七甲里黃李素諒、二甲里蔡高金勸、水林里蔡陳秀月、中社里許秀霞、龜港里許李美珍、菁埔里陳洪美珍、王爺里田林珍味、大丘里黃何麗華等共11位女士。