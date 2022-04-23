古早祝壽紅圓已少見！持法媽祖宮發動現做壽圓祝壽

今逢媽祖聖誕，雲林縣唯一不燒金紙的虎尾持法媽祖宮，今天則遵循古禮發動百人分工合作，現做紅圓向媽祖祝壽，祈求平安喜樂圓滿，廟內有人搓麵團，有人製內餡，最後竹籠現蒸紅圓，壽圓飄香，呈現古早農村大人、小孩全家坐在板凳一起做紅圓的溫馨畫面。

虎尾持法媽祖宮今天舉行拱壽祈福大典，獻上福圓向媽祖祝壽，祈求平安圓滿，儀式簡單隆重，團拜後並把紅圓送給民眾呷平安。

廟方祭祀文化組長廖育輝表示，農業時代祝壽，家家戶戶都會全家一起製作又紅又圓的紅圓，象徵圓滿與幸福，持法媽祖宮廣場今天也重現親子做紅圓天倫樂的溫馨畫面，懷舊又感動，大家以虔誠的心，完成千顆紅圓向媽祖祝壽，祈求神明保佑平安喜樂，疫情早日遠離。