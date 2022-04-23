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古早祝壽紅圓已少見！持法媽祖宮發動現做壽圓祝壽

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
今逢媽祖聖誕，虎尾持法媽祖宮循古禮發動百人現做紅圓，向媽祖祝壽，祈求家家戶戶平安圓滿。記者蔡維斌／翻攝
今逢媽祖聖誕，虎尾持法媽祖宮循古禮發動百人現做紅圓，向媽祖祝壽，祈求家家戶戶平安圓滿。記者蔡維斌／翻攝

今逢媽祖聖誕，雲林縣唯一不燒金紙的虎尾持法媽祖宮，今天則遵循古禮發動百人分工合作，現做紅圓向媽祖祝壽，祈求平安喜樂圓滿，廟內有人搓麵團，有人製內餡，最後竹籠現蒸紅圓，壽圓飄香，呈現古早農村大人、小孩全家坐在板凳一起做紅圓的溫馨畫面。

虎尾持法媽祖宮今天舉行拱壽祈福大典，獻上福圓向媽祖祝壽，祈求平安圓滿，儀式簡單隆重，團拜後並把紅圓送給民眾呷平安。

廟方祭祀文化組長廖育輝表示，農業時代祝壽，家家戶戶都會全家一起製作又紅又圓的紅圓，象徵圓滿與幸福，持法媽祖宮廣場今天也重現親子做紅圓天倫樂的溫馨畫面，懷舊又感動，大家以虔誠的心，完成千顆紅圓向媽祖祝壽，祈求神明保佑平安喜樂，疫情早日遠離。

持法媽祖宮是國內第一間不燒金紙的廟宇，被譽為最環保的媽祖廟，廟宇不僅建築唯美，宮院花園造景極具傳統，宗教結合藝術，是一座古色古香的廟宇，洋溢濃濃人文藝術氣息。今天遵循古禮發動百人現做做大紅的壽圓，為媽祖慶生也是全台僅有的祝壽儀式。

今逢媽祖聖誕，虎尾持法媽祖宮循古禮發動百人現做紅圓，向媽祖祝壽，祈求家家戶戶平安圓滿。記者蔡維斌／翻攝
今逢媽祖聖誕，虎尾持法媽祖宮循古禮發動百人現做紅圓，向媽祖祝壽，祈求家家戶戶平安圓滿。記者蔡維斌／翻攝
今逢媽祖聖誕，虎尾持法媽祖宮循古禮發動百人現做紅圓，向媽祖祝壽，祈求家家戶戶平安圓滿。記者蔡維斌／翻攝
今逢媽祖聖誕，虎尾持法媽祖宮循古禮發動百人現做紅圓，向媽祖祝壽，祈求家家戶戶平安圓滿。記者蔡維斌／翻攝

媽祖 金紙 疫情

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