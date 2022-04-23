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嘉義市完成「班班有冷氣」測試學童5月開始吹冷氣

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市「班班有冷氣」及新風換氣系統測試結果良好，5月起學童即可以在教室內吹冷氣。圖／嘉義市政府提供
嘉義市「班班有冷氣」及新風換氣系統測試結果良好，5月起學童即可以在教室內吹冷氣。圖／嘉義市政府提供

教育部推動的全國「班班有冷氣計畫」政策將於今年5月份開始啟用，嘉義市為全國首創普通教室全面裝設冷氣與新風換氣系統的縣市，也領先他縣市建置507台教職員冷氣，嘉義市政府教育處長林立生說，4月21日順利完成全國壓力測試，5月份起可以使用冷氣，讓老師和孩子有同樣的舒適教育場域，而且費用中央補助完全免費。

嘉義市系統建置完成，但冷氣畢竟需耗用電能，是否承受得起電壓？教育處長林立生說，自今年3月28日起開始進行各校分批壓力測試，並於4月13日及19日完成兩次整體壓力測試，期間如果發現問題，立即要求學校在第一時間通知廠商進行改修。

4月19日完成國中小第三次班級冷氣壓力測試，測試項目包含普通教室1658台、專科教室1012台及896台新風換氣系統，而且選在中午12時將冷氣系統與新風換氣系統一齊打開測試檢驗電力負荷情形，測試結果良好。

4月21日全國壓力測試順利完成，5月份起即可使用冷氣，各國中小也將依這兩年來使用班級冷氣的經驗，遵循冷氣管理注意事項的規範，在適當時機使用冷氣設備，落實舒適節能的環保理念。

林立生表示，各班使用冷氣時，溫度設定應控制在26度至28度範圍內，且勿低於26度，並輔以電風扇或循環扇，以身體舒適為原則，以免增加耗電縮短冷氣機使用壽命；冷氣使用時，進出教室應隨手關門。

林立生指出，讓學生得以在舒適的環境下學習與休息，免受夏季高溫酷熱之苦，在情緒上也比較不會浮躁，讓班級管理更加圓融，為孩子打造良好學習環境。

嘉義市「班班有冷氣」及新風換氣系統測試結果良好，5月起學童即可以在教室內吹冷氣。圖／嘉義市政府提供
嘉義市「班班有冷氣」及新風換氣系統測試結果良好，5月起學童即可以在教室內吹冷氣。圖／嘉義市政府提供

班班有冷氣 嘉義 教育部

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