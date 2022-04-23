「2022運動在南科」登場 黃偉哲呼籲市民打3劑疫苗

南科管理局今天舉辦「2022運動在南科」，5度商請羽球球后戴資穎出席表演賽；台南市長黃偉哲表示，「最高興的是能看到羽球世界球后戴資穎的身影，小戴是健康正向的形象，大家都知道，戴資穎也知道，幾年、幾周蟬聯世界球后已經不重要，因為她永遠是我們的球后」。要特別感謝戴資穎所帶給台灣民眾健康、快樂的形象，「看到她就肚子餓起來了，要叫外賣」。

黃偉哲說，要有健康的生活，疫苗一定要打，千萬不能放鬆，尤其家裡有小朋友，大家看到北部的例子，就是兩歲的孩子，爸爸傳給他，一下變重症，一下就不行，所以為了保護我們的小孩、保護我們家中年長者，拜託大家要打第3劑，不僅是為了家人，也是為了產值，「因為第3劑的覆蓋率跟產值成正比」。

黃偉哲說，南科三期園區擴編，是帶動台南經濟發展的重要基石，希望未來能夠吸引更多的半導體、智慧機械、生醫及創新產業等廠商到台南投資，以建構完整之產業生產鏈，創造就業機會，提升經濟競爭力。

科技部長吳政忠指出，園區配合中央的「新台灣模式」，共同邁向兼顧經濟與防疫生活新常態，也鼓勵園區企業員工完整接種三劑疫苗，提高防護力。

南科管理局表示，「運動在南科」今年已第五年，透過球賽及健走等多元活動，結合資源與園區廠商合作，共同照顧員工健康，希望園區員工走出戶外，運動健身，盡情紓解工作上的壓力。