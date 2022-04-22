嘉義10棟高風險大樓5棟未有委管會 遭疑公安堪憂

高雄城中城大火引起全台對於老舊大樓的關心，目前嘉義市蒒選出10棟高風險大樓，嘉義市議員鄭光宏指出，市區內還有5棟老舊大樓連管理委員會都沒有，要求市府工務處加強輔導、稽查。

鄭光宏指出，去年高雄城中城大火，不僅奪走46條人命，同時也燒出全台各縣市老舊大樓未設置管委會、閒置樓層致災率高、缺乏消防設備，環境髒亂等公安問題。

工務處長蘇文崎表示，目前嘉義市蒒選出10棟高風險大樓，有通報中央並納管也聯絡消防局等相關局處稽查，消防方面由消防局處理，建築物部分由工務處處理。每年會加強輔導成立管委會，如果還沒有成立管委會的大樓，會加強確保其公共安全，目前排定每月定時去針對這些老舊大樓聯合巡查。

鄭光宏指出，這10間大樓中有5棟沒有管委會的最令人擔憂，而且取得的使用執照都是在民國60幾年，至今都超過4、50年，樓層最低也還有7層樓高。從這些資料看起來這5棟是目前公安疑慮最高的大樓，一定要加強稽查，沒發生就好，一旦發生意外傷亡都會很慘重。

他指出，立院在上周通過公寓大廈管理條例修正草案，只要是被縣市政府認定有危險疑慮的老舊公寓大廈，未來是一定要限期成立管委會，或者推管理負責人，如果沒有成立每戶最高罰20萬元，且可按次處罰。

鄭光宏說，既然工務處手中都有這些高風險的住商混合大樓資料，未來的工作重點就是要輔導這些沒有管委會的住商大樓。