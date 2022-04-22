雲縣2分局警員陸續確診 警友會贊助員警投保防疫險
雲林縣有2分局警員陸續確診，不忍警員身處危險卻無保障，雲林縣警友會與警友辦事處贊助489名員警投保防疫險，讓警員直呼足感心。
警察勤務繁多，經常與民眾接觸，不只防疫工作增加警察染疫風險，平時酒測臨檢、民眾脫口罩識別身分等，也讓警員身處危險中。有執行防疫勤務的警員由警政署公費投保防疫險，但其他沒執行防疫勤務的警員，即便與防疫勤務警員共處一室，也沒得到相當的保障。
雲林縣警局警友會理事長吳政憲與全體理監事看見警員難處，防疫保單理賠限制變多，找到保險公司為警員簽約。自今天到明年4月21日為期一年，若警員確診，每人可獲新台幣6萬元理賠、居家隔離者每人3萬元，同時也捐贈新冠肺炎快篩試劑280劑，讓警員們直呼足感心。
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