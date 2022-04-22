中華醫大研發多款產品義賣 所得捐助偏鄉

中華醫事科技大學校長孫逸民今天帶領「大學社會責任USR計畫」團隊前往偏遠楠西區密枝社區，捐助2萬5千元義賣所得給社區關懷據點，作為照顧社區長輩、潻購軟硬體設備用途。社區長輩感謝師生的愛心。

中華醫大表示，USR團隊結合後壁仕安社區的仕安合作社、六甲區的林鳳禾作社、東山區的李子園社區等地方的特產稻米、羅李亮果、咖啡枝葉，共同開發產製的米萃淡斑精華露、羅李亮護膚面霜、咖啡葉保濕面膜美容保養品套組，在學校的員生消費合作社義賣，獲得教職員生熱烈回響，義賣所得一部份捐助購買烏克蘭難民生活用品物資，一部份捐助偏遠的楠西密枝社區，作為老人關懷據點的照顧基金，「兌現對偏鄉社區大學社會責任的關懷與承諾」。

孫逸民與員生社理事長陳惠雪等代表捐款，楠西密枝社區發展協會理事長江仲緯、社區關懷據點主任潘阿甚、江月琴及社區志工隊隊長潘秀恩等代表長者接受，感謝中華醫大師生的愛心，用行動關懷社區長輩，也允諾會善加利用捐款，擴充關懷據點軟硬體設備，讓老人家們獲得更好的照顧。