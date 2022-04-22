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中華醫大研發多款產品義賣 所得捐助偏鄉

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
中華醫大校長孫逸民（左二）代表華醫USR團隊將研發產品義賣所得捐助楠西密枝社區作為長者照顧基金，社區發展協會理事長江仲緯（右二）、關懷據點主任潘阿甚（中）等代表接受。圖／校方提供
中華醫大校長孫逸民（左二）代表華醫USR團隊將研發產品義賣所得捐助楠西密枝社區作為長者照顧基金，社區發展協會理事長江仲緯（右二）、關懷據點主任潘阿甚（中）等代表接受。圖／校方提供

中華醫事科技大學校長孫逸民今天帶領「大學社會責任USR計畫」團隊前往偏遠楠西區密枝社區，捐助2萬5千元義賣所得給社區關懷據點，作為照顧社區長輩、潻購軟硬體設備用途。社區長輩感謝師生的愛心

中華醫大表示，USR團隊結合後壁仕安社區的仕安合作社、六甲區的林鳳禾作社、東山區的李子園社區等地方的特產稻米、羅李亮果、咖啡枝葉，共同開發產製的米萃淡斑精華露、羅李亮護膚面霜、咖啡葉保濕面膜美容保養品套組，在學校的員生消費合作社義賣，獲得教職員生熱烈回響，義賣所得一部份捐助購買烏克蘭難民生活用品物資，一部份捐助偏遠的楠西密枝社區，作為老人關懷據點的照顧基金，「兌現對偏鄉社區大學社會責任的關懷與承諾」。

孫逸民與員生社理事長陳惠雪等代表捐款，楠西密枝社區發展協會理事長江仲緯、社區關懷據點主任潘阿甚、江月琴及社區志工隊隊長潘秀恩等代表長者接受，感謝中華醫大師生的愛心，用行動關懷社區長輩，也允諾會善加利用捐款，擴充關懷據點軟硬體設備，讓老人家們獲得更好的照顧。

孫逸民表示，中華醫大USR團隊結合不同領域的各系老師，深入後壁、白河、東山、楠西等偏遠社區聚落，善用所長利用當地的農特產開發出各種具經濟價值的產品，並協助包裝及行銷，所得再回饋給社區，作為照顧社區長者和推動社區發展的用途，因為用心投入，每份義賣品都是參與者的愛心，特別是教職員生熱烈響應採購而能累積為幫助社區、照顧長者的成果，期盼能透過拋磚引玉帶動社會更多善念和正向能量，為偏鄉長者照顧善盡大學社會責任。

中華醫大USR團隊及教職員實地探訪楠西偏遠社區聚落，希望善盡大學社會責任為社區發展開發新亮點。圖／校方提供
中華醫大USR團隊及教職員實地探訪楠西偏遠社區聚落，希望善盡大學社會責任為社區發展開發新亮點。圖／校方提供
中華醫大USR團隊及教職員實地探訪楠西偏遠社區聚落，希望善盡大學社會責任為社區發展開發新亮點。圖／校方提供
中華醫大USR團隊及教職員實地探訪楠西偏遠社區聚落，希望善盡大學社會責任為社區發展開發新亮點。圖／校方提供

義賣 愛心 捐款

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