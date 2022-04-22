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義雲會捐助嘉基手術大樓 院長姚維仁贈上樑紀念螺絲

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
義雲會回贈「愛的真諦」檜木紀念牌予嘉基以玆紀念。圖／嘉義基督教醫院提供
義雲會回贈「愛的真諦」檜木紀念牌予嘉基以玆紀念。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉義基督教醫院為發展在地優質醫療環境、培育新一代醫療人才籌建全國第一座獨棟手術大樓，「義雲會」響應捐款號召，共捐贈助建金638萬餘元；也是「義雲會」成員的嘉義基督教醫院院長姚維仁致贈上樑紀念螺絲與感謝狀。

由雲嘉嘉地區55家上市、上櫃及企業經營決策者組成的「義雲會」創會會長林文村說，「義雲會」取自嘉義的「義」及雲林的「雲」，嘉義人、雲林人都很重情義；聽到嘉基手術大樓耗資12億元，自籌8億元，募款目標4億元，許多人可能直覺反應地覺得醫院不需要幫忙，但他認為這不僅是一個讓社會瞭解在地醫療需求的管道，更是讓企業參與的機會，一起營造在地更高水準的醫療環境，嘉基蓋大樓、引進新設備與技術，最大的受益者仍是在這塊土地上生活的鄉親。因此他鼓勵會員展現公益與愛心，共襄盛舉。

嘉基院長姚維仁除了感謝「義雲會」的會友，也強調嘉基智慧手術大樓是全台第一棟手術專用大樓，將以地下一層、地上七層的規模發揮醫療專業，預計引進三大醫療科技，包含比傳統腹腔鏡更精密的「達文西手術系統」、影像檢查到手術一氣呵成的「複合式手術房」，以及運用大數據和物聯網技術的「智慧化資訊整合系統」，23間手術室各設有獨立消防和機電設備，感染管制與病人安全等級大幅提升，並且因應疫情需要特別設置嘉義第一間正壓手術室。嘉基會在手術大樓的愛心牆上留名，永遠感謝會友與企業的慷慨捐助。

姚維仁表示，自創院院長美籍宣教士戴德森醫師到嘉義以來，已經64年，隨著時代發展，醫院也從小診所發展為區域醫院，未來也積極以醫學中心為目標，將更先進的醫療留在嘉義，讓許多急重症患者可就近在嘉治療，免去轉院、等候之苦。

嘉基院長姚維仁（左）致贈上樑紀念螺絲與感謝狀，由創會會長林文村（右）代表接受。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基院長姚維仁（左）致贈上樑紀念螺絲與感謝狀，由創會會長林文村（右）代表接受。圖／嘉義基督教醫院提供
義雲會出席代表，自左而右：嘉義市愛樂學會理事長黃于真、霹靂國際多媒體董事長黃文章賢伉儷、順億關係企業總裁林文村、嘉基院長姚維仁、永勝藥品工業股份有限公司董事長廖大平、欣業企業股份有限公司執行副總劉泓村、聚陽實業股份有限公司董事何煌清。圖／嘉義基督教醫院提供
義雲會出席代表，自左而右：嘉義市愛樂學會理事長黃于真、霹靂國際多媒體董事長黃文章賢伉儷、順億關係企業總裁林文村、嘉基院長姚維仁、永勝藥品工業股份有限公司董事長廖大平、欣業企業股份有限公司執行副總劉泓村、聚陽實業股份有限公司董事何煌清。圖／嘉義基督教醫院提供

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