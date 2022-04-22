節電補助開跑 嘉市一般住宅每案最高補助2萬

嘉義市政府環境保護局配合經濟部住商節電行動計畫，節電有成，榮獲全台第一；為延續成果，嘉義市政府今天公布4大節電計畫，包括校園智慧用電應用推廣分析、建築物降溫隔熱補助、空調系統清洗維護及揪團節電來+1競賽活動。市長黃敏惠邀請市民朋友共同響應，讓節電新生活從「嘉」開始。

市長黃敏惠表示，隨著氣候的變遷，面臨許多環境的挑戰，市府特別辦理「節電新生活 從『嘉』開始啟動記者會」，啟動4 大節電計畫，並結合業者、商圈和社福團體共同來努力，希望市民朋友一起來落實節電行動。

環保局表示，嘉義市自2020年首推出「建築物隔熱補助」引起熱烈回響，今年度公告「今夏涼在嘉」建築物降溫隔熱改善補助計畫，補助項目包含空氣門、新風系統、吸頂式循環扇、屋頂隔熱磚、網、漆，每一項目補助1/2費用，服務業每案最高補助10萬元，一般住宅每案最高補助2萬元，總補助金額150萬元，期降低建築物蓄熱能力，抵抗熱島效應。

另外夏季即將來臨，透過專業人員深層清洗冷氣濾網可以提高運轉效能並節省10%-20%電費，故同步公告「清淨『嘉』園」空調系統清洗維護補助計畫，一般住宅每台冷氣清洗補助500元，每戶以申請2台為上限。

此外好康再加+1，呼籲市民朋友們「揪團節電來+1」，競賽類型分為住宅組、社區組及公寓大廈組，凡今年6月1日至7月31日（單數月計費之電號採計5-6月用電資訊；偶數月計費之電號採計6-7月用電資訊）依不同組別進行報名，不得跨組報名（以電號認定），即每1電號僅限報名1次及1組別，統計各參賽隊伍今年6月至7月與同年同期的總節電量，節電量大於0度（不包含0），即符合抽獎資格，總獎金高達60萬元，節電越多獲獎機會越大。

嘉義市111年度「建築物降溫隔熱改善補助計畫」、「一般住宅空調系統清洗維護補助計畫」、「特殊身分冷氣空調設備清洗保養計畫」已公告，自即日起開始受理補助、活動相關事宜，如有申請問題可至嘉義市政府環境保護局網站查詢，或電洽該局（05-2251775轉115），由專人服務。