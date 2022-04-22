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疫情增溫「運動在南科」明照常舉行合辦徵才3千多職缺

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
「運動在南科」明天照常舉行，邀請台灣羽球球后戴資穎五度代言。圖／本報資料照片
「運動在南科」明天照常舉行，邀請台灣羽球球后戴資穎五度代言。圖／本報資料照片

疫情雖增溫，「運動在南科」明天照常舉行，邀請台灣羽球球后戴資穎五度代言，鼓勵南科從業人員及鄰近居民養成運動習慣；戴資穎羽球友誼賽，往年只提供園區廠商員工入場，今年首度開放民眾索票入場。「運動在南科」今年還首次結合徵才活動，台積電等11廠商提供逾3000個職缺，

2022「運動在南科」有千人健走、舞台表演、活力園遊會、南科非你不可企業徵才專區及戴資穎羽球友誼賽等活動，今年也與億載會合作，邀請園區外廠商共襄盛舉。

南科管理局表示，防疫期間運動場館可容納人數有限，今年羽球友誼賽入場券改以臉書留言抽獎方式索取，且入場須持已施打三劑疫苗證明小黃卡或健保卡，屆時場外會搭設戶外電視牆實況轉播，讓更多觀眾欣賞。

勞動部雲嘉南分署永康就業中心今年與南科管理局明天上午8點至11點在南科健康生活館（地址善化區環東路二段20號）周邊設置「加入南科非你不可企業徵才專區」，參與廠商有台積電、聯電、群創光電、瀚宇彩晶、南茂科技、能元科技、直得科技、緯穎科技、啟碁科技、新世紀光電、前瞻能源科技共11家。

職缺有模組副工程師、製程工程師、設備工程師、系統工程師、產銷專員、總務(生管)行政助理、業務人員、採購人員、資訊技術工程師、各類工程師、輪班正職技術員、倉管助理工程師、技術員(固定日班/夜班)等3000多個工作機會，聯電工程師需求約1000人。

南科 台積電 健保卡

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