雲林高鐵特定區髒亂 縣門失色 虎尾公所發動大掃除

高鐵雲林站是雲林門面更是虎尾鎮的「面子」，近年來廣大的高鐵特定區建案不少，快速發展，但許多空地卻雜草叢生髒亂不堪，尤其靠近台大醫院一帶更是到處垃圾瓶罐，有礙觀瞻，破壞新開發區環境，虎尾鎮長丁學忠今天親自領軍大掃除，將分批分段整理乾淨，維護「縣門」形象。

虎尾高鐵雲林站每天南來北往人潮多，是返鄉遊子或商務洽公重要門戶，占地逾千公頃的高鐵特定區新社區林立，發展迅速，入住新戶達千戶之多，是虎尾發展重心。

區內除高鐵站，還有台大虎尾分院、農博公園及台大與虎尾科大新校區，為雲林市鎮發展的明日之星，地價扶搖直上，但區內乏於管理，許多空地公設到處髒亂，雜草叢生，和美麗的新興社區不成對比，嚴重破壞雲林「縣門」觀瞻。

虎尾鎮長丁學忠今天親自帶領清潔隊展開大掃除，他說，高鐵特區公設面積達121.5 公頃，幅員廣闊養護不易，每年5到9月風雨季，雜草生長迅速，嚴重破壞市容及交通。尤其缺乏公德心民眾，隨意棄置廢棄物，讓美麗的農博公園、美人樹大道及大學新校區大為失色，看在旅外遊客的眼裡，形象大打折扣。

虎尾鎮公所今天發起清掃誓師大會，出動清潔隊結合當地社區環保志工，預計兩天動用151人次，分3大區塊展開大掃除，修整路樹、割除雜草並在重要路口角落豎立禁倒垃圾違者重罰的警語，展現維護環境決心。