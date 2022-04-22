嘉義縣回收蚵殼再利用 解決50年環境污染源

嘉義縣政府響應世界地球日，今天在東石廢蚵殼暫存場舉辦蚵殼循環再利用成果發表會，展示如何將蚵殼變身有價資源，成為各種商品的原料，解決50年來蚵殼污染環境問題。

響應4月22日世界地球日，嘉義縣環保局今天在東石鄉全國首座合法廢蚵殼暫存場舉辦殼蚵再利用成果發表會，邀請台糖、台塑等廠商展示殼蚵再製產品，有飼料、肥料、肥皂、3D列印基材、高級運動鞋、服裝等。行政院環保署副署長蔡鴻德、嘉義縣長翁章梁等人與會。

翁章梁接受媒體聯訪表示，嘉義縣年產約9萬噸的蚵殼，50年來造成環境嚴重污染，還產生異味，縣府環保局與農業處以2年時間，研擬訂定「嘉義縣廢棄牡蠣殼暫存場設置管理要點」，民國110年底輔導「季津合作社」設全國首座合法蚵殼暫存場，減少蚵殼污染。

環保局長張根穆說，將蚵殼集中處理清潔後，可提供台糖、台塑等公司做飼料及3D列印基材、高級運動鞋及服裝的原料，也有業者正研發具高經濟價值的生技產品，創造最大經濟價值，讓「垃圾變黃金」。

蔡鴻德致詞指出，他是雲林麥寮人，深知蚵殼對環境的污染，嘉義縣能克服法令的規範，設置合法蚵殼集中場，值得台南等其他養蚵縣市參考。

東石廢蚵殼暫存場業者季津合作社負責人戴森泰告訴中央社記者，他是在地人，10年前他就看到東石鄉四處都是廢蚵殼，非常不衛生，因此先設置洗蚵場，幫蚵農清洗從海裡採收的牡蠣，去除泥土與雜質，降低養蚵對環境的污染，在縣府協助下再成立蚵殼暫存場，收集東石一帶的蚵殼，將廢棄物再利用。

翁章梁強調，希望回收廢棄蚵殼可以為地方創造廢棄物循環經濟模式及工作機會，徹底解決環境衛生問題，提升民眾生活品質，同時將廢棄物資源化，創造三贏局面。