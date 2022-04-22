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點「蚵」成金創造循環經濟 全國首座廢蚵殼暫置場成發
嘉義縣沿海東石鄉、布袋鎮牡蠣（蚵仔）產量占全國大宗，產生的廢蚵殼無處堆置利用，長期汙染環境，環保局上午在全國首座合法的東石鄉季津蚵殼暫置場，舉行蚵殼循環再利用成果發表會，跨縣市推動「點蚵成金」再利用產業鏈，政府企業合作回收利用，讓牡蠣殼不再是環境燙手山芋。
今天世界地球日，縣長翁章梁主持蚵殼循環再利用成果發表會，邀環保署副署長蔡鴻德、處理機構台糖公司及台塑、母子鱷魚等企業分享成果，開啟水產廢棄物循環經濟里程碑，創造環境永續。
透過循環經濟體系，業者將廢棄牡蠣殼再製成蚵殼粉、飼料、肥料、工藝用品、肥皂、寵物用品、3D列印基材、高級運動鞋及服裝，也有業者研發高經濟價值生技產品，創造最大經濟價值，讓「垃圾變黃金」不再遙不可及。
環保局長張根穆說，國內牡蠣殼年產量約12萬公噸，嘉縣占近7成約9萬噸，在東石、布袋隨處可見廢牡蠣殼堆置如山，無適當場所堆置，任意放置住家門口及空曠處，造成環境髒亂、蚊蟲孳生與異味汙染，影響遊客觀感。
為扭轉沿海50年來廢蚵殼環境汙染，翁章梁指示環保局、農業處研商，去年3月制定「嘉縣廢棄牡蠣殼暫存場設置管理要點」，從源頭解決廢棄牡蠣殼造成的環境汙染，輔導「嘉縣季津漁業運銷合作社」，去年底完成全國首座合法廢蚵殼暫存場。
翁章梁表示，地球日辦成果發表，別具意義，蚵殼環境汙染問題，在中央地方企業產官學合作，終於有具體成果，創造海洋廢棄物循環經濟模式及工作機會，解決環境衛生問題，提升民眾生活品質三贏局面。
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