蔡易餘居隔 用電腦視訊替太保市長議員擬參選人加油
嘉義縣立委蔡易餘上確診的資深媒體人周玉蔻節目，今天起在太保市住家居隔10天，上午用平板電腦遠端視訊發聲，為民進黨太保市長擬參選人戴光宗議員，以及議員擬參選人呂文正加油打氣，甫贏得台南市議員初選的蔡易餘服務處主任王宣貿，戴招牌巨大安全帽陪同呂文正登記，預祝呂獲提名當選。
戴光宗換跑道改選太保市長，上午帶妻子，由縣府機要龔孟麟及多位市民代表、里長等地方人士陪同，到縣黨部完成市長初選提名登記，戴光宗透過平板電腦遠端視訊，與居隔中的立委蔡易餘對話，蔡發聲為戴光宗加油打氣，他說，居隔中，無法到場。
本屆參選第四選區議員，只以些微票數落敗的縣府顧問呂文正，加入民進黨，登記爭取提名東山再起，找剛參加台南市議員初選勝出的王宣貿陪同，王戴著3公斤重的招牌巨大安全帽，陪呂文正登記，呂文正戴上王宣貿的安全帽，沾王宣貿出線勝利喜氣熱度，為自己加持。
蔡易餘也獻聲為呂文正，以及完成登記，尋求議員6連霸的縣黨部主委林秀琴加油打氣。蔡易餘說，昨天上午約10點多，委員會結束後，才傳出周玉蔻確診，他立即快篩呈現陰性，遵照指揮中心指示辦理。
蔡易餘說，媒體報導指稱他在委員會推擠，喝機能飲時間點，都在10點之前發生，當時並無周玉蔻確診資訊，直到下午1點多才接到新北市衛生局電話通知，距錄影超過3天，屬自我健康監測，不需隔離。他表示，嘉縣衛生局長趙紋華來電，基於他是公眾人物，提升自主防疫，希望他自行隔離，「我遵守衛生局防疫措施辦理，自我居隔10天，28日再和大家見面。」
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