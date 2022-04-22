嘉義市工務處改善雨水下水道 擺脫積淹水夢魘

去年7、8月間連日豪造成嘉義市發生多處積淹水災情，一度令市民苦不堪言，如今又將進入梅雨季節，市民擔心在極端氣候下今年會不會再有淹水夢魘？嘉義市政府工務處長蘇文崎表示，去年勘災後即針對易積淹水區進行改善，可望逐步擺脫積淹水狀況。

工務處長蘇文崎在市議會工作報告，去年7月、8月間台灣受較強的西南風影響並處於大氣環境不穩定低壓帶中，而造成連日豪雨事件，使嘉義市發生多處積淹水災情，其中發生較嚴重災情在8月2日，當天上午9時開始下大雨，雨勢持續約至當日下午1時多，最大連續60分鐘降雨更逾84mm/hr，經查積淹水主要原因係短延時強降雨且降雨超過防洪保護標準，造成多處地點排水不及而積淹水，但雨勢稍緩後便快速退去。

蘇文崎表示，市府前往中央排水沿線、國一嘉義交流道、大溪厝分線與大溪里及紅瓦里勘查，市長並到中央排水（番仔溝、信義路、永春橋、通港橋及中排出口）、紅瓦里重慶二街及遠東街51巷勘災。

工務處針對較易積淹水地區改善情形及研擬對策有，紅瓦里重慶二街周圍巷弄及遠東街51巷等已改善完竣。忠孝路分流箱涵、文化路988巷雨水下水道刻正施工中，完工後可望改善忠孝路（嘉義基督教醫院、好市多一帶）及文化路988巷易積淹水情形。