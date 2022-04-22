翁章梁向逾3百年魍港太聖宮明朝媽祖祝壽 祈禱疫情消散

嘉義縣長翁章梁上午到布袋鎮好美里，參加魍港太聖宮媽祖聖誕千秋祝壽大典，恭迎聖母上鑾轎，祈求疫情消散，風調雨順，國泰民安。

好美里舊稱「魍港」，里內知名廟宇魍港太聖宮，奉祀一尊經成大教授石萬壽等多位專家考證，獲主管機關頒贈證書，來自明、清時代至今300多年歷史的媽祖神像，人稱「明朝媽祖」，上午舉行聖誕千秋祝壽大典，翁章梁出席行獻禮。

太聖宮前殿主祀神明「五府千歲」，後殿主祀神明「天上聖母」，魍港媽祖像表情威嚴，臉型較長、瓜子面，身體較長，座椅較小，與清初媽祖神像不同，媽祖像雕刻特徵，符合明朝典型媽祖像，是文化資產保存法所稱的古物。

翁章梁說，太聖宮媽祖經文化部認定，是台灣重要的文化資產，歷史悠久，最近疫情不平穩，5月很可能是疫情最高峰，祈求媽祖保庇台灣平安度過危機，與病毒共存、傷害降到最低，這是所有信徒最虔誠的祈求。