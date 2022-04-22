快訊

疫情為社區流行階段 指揮中心：即起6縣市醫院暫停探病

18萬人份輝瑞口服藥物Paxlovid已抵台 總計簽約70萬份

聽新聞
test
0:00 / 0:00

翁章梁向逾3百年魍港太聖宮明朝媽祖祝壽 祈禱疫情消散

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁上午到布袋鎮好美里，參加魍港太聖宮媽祖聖誕千秋祝壽大典，恭迎聖母上鑾轎，祈求疫情消散，風調雨順，國泰民安。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁上午到布袋鎮好美里，參加魍港太聖宮媽祖聖誕千秋祝壽大典，恭迎聖母上鑾轎，祈求疫情消散，風調雨順，國泰民安。圖／嘉縣府提供

嘉義縣長翁章梁上午到布袋鎮好美里，參加魍港太聖宮媽祖聖誕千秋祝壽大典，恭迎聖母上鑾轎，祈求疫情消散，風調雨順，國泰民安。

好美里舊稱「魍港」，里內知名廟宇魍港太聖宮，奉祀一尊經成大教授石萬壽等多位專家考證，獲主管機關頒贈證書，來自明、清時代至今300多年歷史的媽祖神像，人稱「明朝媽祖」，上午舉行聖誕千秋祝壽大典，翁章梁出席行獻禮。

太聖宮前殿主祀神明「五府千歲」，後殿主祀神明「天上聖母」，魍港媽祖像表情威嚴，臉型較長、瓜子面，身體較長，座椅較小，與清初媽祖神像不同，媽祖像雕刻特徵，符合明朝典型媽祖像，是文化資產保存法所稱的古物。

翁章梁說，太聖宮媽祖經文化部認定，是台灣重要的文化資產，歷史悠久，最近疫情不平穩，5月很可能是疫情最高峰，祈求媽祖保庇台灣平安度過危機，與病毒共存、傷害降到最低，這是所有信徒最虔誠的祈求。

翁章梁等人將聖駕迎請入轎，隨後扶轎走進庄頭，在陣頭及各宮廟眾神明引領下走過大街小巷，鄉親放下手邊工作，虔誠跟隨天上聖母遶境，除祈求家園平安。

嘉義縣長翁章梁上午到布袋鎮好美里，參加魍港太聖宮媽祖聖誕千秋祝壽大典，恭迎聖母上鑾轎，祈求疫情消散，風調雨順，國泰民安。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁上午到布袋鎮好美里，參加魍港太聖宮媽祖聖誕千秋祝壽大典，恭迎聖母上鑾轎，祈求疫情消散，風調雨順，國泰民安。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁上午到布袋鎮好美里，參加魍港太聖宮媽祖聖誕千秋祝壽大典，恭迎聖母上鑾轎，祈求疫情消散，風調雨順，國泰民安。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁上午到布袋鎮好美里，參加魍港太聖宮媽祖聖誕千秋祝壽大典，恭迎聖母上鑾轎，祈求疫情消散，風調雨順，國泰民安。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁上午到布袋鎮好美里，參加魍港太聖宮媽祖聖誕千秋祝壽大典，恭迎聖母上鑾轎，祈求疫情消散，風調雨順，國泰民安。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁上午到布袋鎮好美里，參加魍港太聖宮媽祖聖誕千秋祝壽大典，恭迎聖母上鑾轎，祈求疫情消散，風調雨順，國泰民安。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁上午到布袋鎮好美里，參加魍港太聖宮媽祖聖誕千秋祝壽大典，恭迎聖母上鑾轎，祈求疫情消散，風調雨順，國泰民安。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁上午到布袋鎮好美里，參加魍港太聖宮媽祖聖誕千秋祝壽大典，恭迎聖母上鑾轎，祈求疫情消散，風調雨順，國泰民安。圖／嘉縣府提供

媽祖 翁章梁 疫情

延伸閱讀

綠營陳柏麟棄選中埔鄉長 縣長、議長陪同登記議員初選

嘉縣民進黨初選 翁章梁秘書柯登雅要選東石鄉長

台南議員初選王宣貿出線 蔡易餘:兌現承諾划龍舟到澎湖

嘉義縣新增5例確診 3例居隔確診、2例無縣內公共足跡

相關新聞

翁章梁向逾3百年魍港太聖宮明朝媽祖祝壽 祈禱疫情消散

嘉義縣長翁章梁上午到布袋鎮好美里，參加魍港太聖宮媽祖聖誕千秋祝壽大典，恭迎聖母上鑾轎，祈求疫情消散，風調雨順，國泰民安。

點「蚵」成金創造循環經濟 全國首座廢蚵殼暫置場成發

嘉義縣沿海東石鄉、布袋鎮牡蠣（蚵仔）產量占全國大宗，產生的廢蚵殼無處堆置利用，長期汙染環境，環保局上午在全國首座合法的東...

蔡易餘居隔 用電腦視訊替太保市長議員擬參選人加油

嘉義縣立委蔡易餘上確診的資深媒體人周玉蔻節目，今天起在太保市住家居隔10天，上午用平板電腦遠端視訊發聲，為民進黨太保市長...

嘉義市工務處改善雨水下水道 擺脫積淹水夢魘

去年7、8月間連日豪造成嘉義市發生多處積淹水災情，一度令市民苦不堪言，如今又將進入梅雨季節，市民擔心在極端氣候下今年會不...

認命但不能服輸 楊美惠獨挑家計16年獲選自強母親

「認命，因為遇到了，但不能服輸，因為我還有三個小孩要養」，台南市單親職業婦女楊美惠獨挑家計16年，獲選家扶基金會自強母親...

南科FG區段徵收工程進度超前4％ 拚解決交通及生活機能

台南市地政局辦理南科特定區開發區塊F、G區段徵收工程，自110年3月2日工程開工至今進度從未落後，截止111年4月20日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。