認命但不能服輸 楊美惠獨挑家計16年獲選自強母親

「認命，因為遇到了，但不能服輸，因為我還有三個小孩要養」，台南市單親職業婦女楊美惠獨挑家計16年，獲選家扶基金會自強母親今天表揚。

楊美惠回想16年前小兒子才3歲先生車禍撞擊腦部無法工作，治療中又發現罹患惡性腦瘤，震驚無助的感覺讓她一度無法承受，但「為母則強」她扛起家計，展現堅強及樂觀挑戰困頓人生的精神，今年獲推薦自強母親表揚，社工盛讚她是家扶堅強的扶助媽媽典範。

家住台南關廟楊美惠今年46歲，婚後育有三名子女，丈夫95年車禍腦部手術清除血塊又意外發現惡性腫瘤，楊美惠十分無助，但一想到孩子年幼她不能倒下，哭過後她即勇敢承擔起家計的責任，她也十分感謝公婆幫忙照顧幼子，讓她得以安心工作。

楊美惠原任職南科作業員99年被資遣，轉而與朋友做餐飲生意，全年無休硬撐了四年，也只能勉強維持家計。丈夫102年離世後轉到高爾夫球場做桿娣，每日辛勤工作，從不輕易請假，「因為守護孩子成長她不能放棄」。

她說，陪伴是親職不二法門，疫情最嚴重時也曾被迫停止工作，她特別感謝家扶及認養人、助學人提供協助，也期待孩子自立後能再將這份愛心傳遞下去。

三個孩子給她的「告白信」說：「您是可靠的媽媽，不管外面發生什麼事，回過頭您都在，默默守護著，給我們滿滿的安全感；您是有耐心的媽媽，即使我們有時候很難搞；您是無畏的媽媽，獨力撫養我們，卻沒聽您說過一次累。面對困難，從不逃避，總是在想辦法度難關。」