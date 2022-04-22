南科FG區段徵收工程進度超前4％ 拚解決交通及生活機能

台南市地政局辦理南科特定區開發區塊F、G區段徵收工程，自110年3月2日工程開工至今進度從未落後，截止111年4月20日工程預定進度:22.80%；實際進度:26.86%，更是一舉超前4.06%，市長黃偉哲指示，南市府團隊的努力不只是要如期如質完工，更要讓南科、善化及周遭地區，提前享受開發後完善生活機能。

地政局長陳淑美表示，本區段徵收計畫，於於109年10月奉內政部准予區段徵收後，歷經109年11月公告區段徵收計畫後，陸續已完成地主申領抵價地、地上物補償及相關發價事宜。南科近年來快速成長，年產值即將破兆，也帶動附近地區快速發展，南市府積極開發南科F、G區滿足發展需求，以便服務南科就業人口，開發後完善的公共設施，促進土地整體開發利用，帶動南科周邊地區發展等多重效益，相信在地政局及施工團隊的努力下，可順利提前完成任務。

地政局說，南科特定區開發區塊F、G區段徵收工程，全區面積100.13公頃，開發完成後，可提供約31.85公頃公共設施用地（包含公園、公園兼滯洪池、兒童遊樂場、綠地、溝渠及道路等），住宅用地逾54.83公頃，商業用地約9.19公頃。

除規畫完善的道路系統，有效紓解上下班交通流量及運輸需求外，為了因應極端氣候帶來強降雨，工程也包含滯洪池及抽水站工程，打造完善無淹水的宜居家園，期望透過完善公共設施規劃及計畫道路開闢，進一步帶動南科及善化等地區都市發展。