南科FG區段徵收工程進度超前4％ 看好明年完成土地登記

南科特定區由台南市政府主辦開發區塊F、G區段徵收，去年3月開工到今天工程實際進度已達26.86%，比預定進度22.80%超前4.06%；市長黃偉哲表示，市府團隊的努力不只要如期如質完工，為南科就業人口提供生活服務，更要讓南科及善化周遭地區提前享有開發後完善生活機能。

南科特定區開發區塊F、G區段徵收工程，全區面積100.13公頃，開發完成後，可提供約31.85公頃公共設施用地包含公園、公園兼滯洪池、兒童遊樂場、綠地、溝渠及道路等，住宅用地逾54.83公頃，商業用地約9.19公頃。

計畫預定今年研訂區段徵收區抵價地抽籤分配作業要點及土地分配前置程序，明年第二季辦理區段徵收土地分配抽籤，第三季完成土地分配及成果公告，有望明年底完成土地登記。另搭配工程施工進度，可望於113年辦理土地點交。

主辦開發的地政局表示，區內完善的道路系統，可有效紓解上下班交通流量及運輸需求，為因應極端氣候帶來強降雨，工程包含滯洪池及抽水站工程，打造完善無淹水的宜居家園，期望透過完善公共設施規畫及計畫道路開闢，進一步帶動南科及善化等地區都市發展。