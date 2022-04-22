快訊

疫情為社區流行階段 指揮中心：即起6縣市醫院暫停探病

18萬人份輝瑞口服藥物Paxlovid已抵台 總計簽約70萬份

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南呷頭路徵才活動23日在虎頭埤登場 求職者免費入園

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市勞工局今年第一場中型徵才活動23日在虎頭埤風景區登場。圖／勞工局提供
台南市勞工局今年第一場中型徵才活動23日在虎頭埤風景區登場。圖／勞工局提供

南市勞工局今年首場「台南好生活 台南呷頭路」中型徵才活動登場23日上午9時至12時在新化區虎頭埤風景區迎賓廣場辦理，共邀集群創光電、聯亞科技、美喆國際、宣禹實業等47家廠商提供2,895個職缺，其中有38家廠商提供1985個超過3萬元以上薪資的職缺，歡迎有求(轉)職需求的民眾踴躍參加。

王鑫基局長表示今年是虎年，首場「台南好生活 台南呷頭路」中型徵才活動特別選於新化區虎頭埤風景區迎賓廣場辦理，邀請47家企業提供多元化職缺，希望藉由本次徵才活動，讓求職者在「虎」年來到「虎頭埤」找到「好」頭路；本次活動現場提供就業媒合之外，另有勞動法令、職業訓練等諮詢服務，鼓勵有意求(轉)職市民朋友把握機會。

王鑫基說虎頭埤北面山勢形狀如虎頭聳峙而得名，是台灣歷史最悠久的水庫，日治時代曾列台灣十二名勝之一，醉人的山光水色美景天成，有「小日月潭」美譽，當天在虎頭埤求職可以順便一覽「虎埤八景」好風光。

勞工局職訓就服中心梁偉玲主任表示，23日（周六）「台南好生活 台南呷頭路」中型徵才活動活動時間為上午9時到12時，求職民眾只要至入口勞工局服務台登記蓋章即可免費入園。

活動現場更提供「紓壓按摩」、「美髮水噹噹」及「CPAS職涯諮詢」等貼心服務，同時為鼓勵求職者投遞履歷，增加就業機會，活動當天只要投2家履歷，就有機會參加陶瓷保溫杯墊禮盒組的摸彩活動，現場另有收納籃、防災背包、保溫袋等求職兌換好康禮，數量有限，送完為止。

職訓就服中心提醒為防範新冠肺炎疫情，求職者當天進入徵才活動現場請全程配戴口罩並配合各項防疫措施，如量測體溫、酒精消毒、實聯制等，相關活動資訊可電洽06-6330820，將有專人提供服務。

台南 求職 虎頭埤

延伸閱讀

全國最多 南市6人獲全國模範勞工今市府表揚

人資「超NG行為」不是都市傳說 內行勸求職者：很雷要小心

確診人數攀升學校停課增多 家長急問「防疫照顧假」

3單位獲勞部金展獎 台南足額進用身心障礙企業六都第一

相關新聞

翁章梁向逾3百年魍港太聖宮明朝媽祖祝壽 祈禱疫情消散

嘉義縣長翁章梁上午到布袋鎮好美里，參加魍港太聖宮媽祖聖誕千秋祝壽大典，恭迎聖母上鑾轎，祈求疫情消散，風調雨順，國泰民安。

點「蚵」成金創造循環經濟 全國首座廢蚵殼暫置場成發

嘉義縣沿海東石鄉、布袋鎮牡蠣（蚵仔）產量占全國大宗，產生的廢蚵殼無處堆置利用，長期汙染環境，環保局上午在全國首座合法的東...

蔡易餘居隔 用電腦視訊替太保市長議員擬參選人加油

嘉義縣立委蔡易餘上確診的資深媒體人周玉蔻節目，今天起在太保市住家居隔10天，上午用平板電腦遠端視訊發聲，為民進黨太保市長...

嘉義市工務處改善雨水下水道 擺脫積淹水夢魘

去年7、8月間連日豪造成嘉義市發生多處積淹水災情，一度令市民苦不堪言，如今又將進入梅雨季節，市民擔心在極端氣候下今年會不...

認命但不能服輸 楊美惠獨挑家計16年獲選自強母親

「認命，因為遇到了，但不能服輸，因為我還有三個小孩要養」，台南市單親職業婦女楊美惠獨挑家計16年，獲選家扶基金會自強母親...

南科FG區段徵收工程進度超前4％ 拚解決交通及生活機能

台南市地政局辦理南科特定區開發區塊F、G區段徵收工程，自110年3月2日工程開工至今進度從未落後，截止111年4月20日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。