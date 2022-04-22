台南呷頭路徵才活動23日在虎頭埤登場 求職者免費入園

南市勞工局今年首場「台南好生活 台南呷頭路」中型徵才活動登場23日上午9時至12時在新化區虎頭埤風景區迎賓廣場辦理，共邀集群創光電、聯亞科技、美喆國際、宣禹實業等47家廠商提供2,895個職缺，其中有38家廠商提供1985個超過3萬元以上薪資的職缺，歡迎有求(轉)職需求的民眾踴躍參加。

王鑫基局長表示今年是虎年，首場「台南好生活 台南呷頭路」中型徵才活動特別選於新化區虎頭埤風景區迎賓廣場辦理，邀請47家企業提供多元化職缺，希望藉由本次徵才活動，讓求職者在「虎」年來到「虎頭埤」找到「好」頭路；本次活動現場提供就業媒合之外，另有勞動法令、職業訓練等諮詢服務，鼓勵有意求(轉)職市民朋友把握機會。

王鑫基說虎頭埤北面山勢形狀如虎頭聳峙而得名，是台灣歷史最悠久的水庫，日治時代曾列台灣十二名勝之一，醉人的山光水色美景天成，有「小日月潭」美譽，當天在虎頭埤求職可以順便一覽「虎埤八景」好風光。

勞工局職訓就服中心梁偉玲主任表示，23日（周六）「台南好生活 台南呷頭路」中型徵才活動活動時間為上午9時到12時，求職民眾只要至入口勞工局服務台登記蓋章即可免費入園。

活動現場更提供「紓壓按摩」、「美髮水噹噹」及「CPAS職涯諮詢」等貼心服務，同時為鼓勵求職者投遞履歷，增加就業機會，活動當天只要投2家履歷，就有機會參加陶瓷保溫杯墊禮盒組的摸彩活動，現場另有收納籃、防災背包、保溫袋等求職兌換好康禮，數量有限，送完為止。

職訓就服中心提醒為防範新冠肺炎疫情，求職者當天進入徵才活動現場請全程配戴口罩並配合各項防疫措施，如量測體溫、酒精消毒、實聯制等，相關活動資訊可電洽06-6330820，將有專人提供服務。