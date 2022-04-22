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打造「台南蚵」競爭力！農業局蚵棚處理費決「凍漲」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員呂維胤關切蚵農權益。圖／呂維胤提供
台南市議員呂維胤關切蚵農權益。圖／呂維胤提供

為推廣建立台南品牌，市議員呂維胤要求農業局應維持400元蚵棚處理費，減輕蚵農負擔，維持蚵農傳統中秋過後放養傳統，並成立台南蚵品牌標章，強化台南蚵市場競爭力。農業局長李建裕同意不漲棚架處理費。

市呂維胤指出，這兩年因疫情影響，連帶降低了牡蠣行情，加上大量越南牡蠣進口來台，讓台南蚵農腹背受敵、收入銳減，現在農業局卻還欲將蚵棚處理費從400元調漲成500元，無疑是讓蚵農的處境雪上加霜。要求農業局蚵棚處理費應繼續維持400元，不要再加重蚵農負擔！

呂維胤也說，蚵農原先傳統牡蠣放養時間落在中秋過後，理解農業局為保障蚵農安全，欲將放養時間規定在國曆10月1日。新規定放養時間相較傳統晚了近3個禮拜，蚵農擔心恐影響牡蠣養殖時程及後續收成。要求農業局應維持蚵農中秋過後傳統放養時間，避免打亂蚵農養殖計畫。

呂維胤呼籲，現代人日益重視食安問題，加上外來牡蠣大量進口來台，為了強化台南蚵競爭力，要求農業局做好相關配套措施，長期監控養殖環境及水質，成立台南蚵品牌標章，提高產品價值，強化台南蚵的市場競爭力。

農業局指出，原先計畫漲價100元在各界反映下，以照顧好蚵農為前提允諾會維持原價；放養台南蚵的適當時間點，會與產銷班班長與相關人員共同來開會討論，也積極推廣消費者購買有產銷履歷標示的台南蚵，並輔導台南蚵農建立溯源與產銷履歷標示，並逐步打造「台南蚵」品牌。

台南 品牌 產銷履歷

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