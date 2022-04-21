台南鳳梨好筍季登場 盼帶遊客進產地

2022台南鳳梨好筍季活動今天在關廟山西宮展開，將有一系列活動行銷台南鳳梨及竹筍，市府今年透過多元方式行銷鳳梨，除了拓展內、外銷市場，盼吸引遊客進入產地吃在地農產。

台南市長黃偉哲下午出席鳳梨好筍季活動時致詞表示，關廟鳳梨及竹筍品質優良，在市場上很受消費者喜愛，依農委會預估，今年鳳梨生產量約較去年減少1%，國際市場銷量提高，預期銷售壓力可較去年為低。

黃偉哲指出，今年台南鳳梨的產銷策略將以拓展國內加工通路及穩定市場價格為主，邀請不同領域企業單位合作，一同投入支持台南農產行列。

他說，關廟新光社區在4月至7月結合各大旅行社辦理「狂吃鳳梨季活動」，今年截至目前已接下30多團鳳梨深度之旅，由社區志工與在地小農合作，提供進鳳梨園採果，認識鳳梨生態與環境關係，及如何吃到兼顧環境又安全健康的鳳梨，還有體驗醬鳳梨、鳳梨果醬、鳳梨酵素等加工品製作。

台南市農業局長李建裕指出，今年鳳梨好筍季活動還包括新化區農會規劃生態農業輕旅遊、關廟區公所於24日在山西宮前廣場辦理鳳梨及竹筍等在地農產品展售、龍崎區公所推出「龍崎竹好輕旅行」、「龍崎竹好觀日健行」等行銷活動。