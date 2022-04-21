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大台南會展中心啟用 賴副總統讚可辦演唱會

中央社 / 台南21日電

斥資逾新台幣20億元興建的大台南會展中心今天舉行落成啟用典禮，首場展覽也開展，副總統賴清德出席致詞表示，未來除各種展覽及國際性會議，也是舉辦演唱會很好場地。

由經濟部出資、台南市政府提供土地合作開發的大台南會展中心今天正式啟用，賴副總統與經濟部長王美花、台南市長黃偉哲等人出席揭幕儀式，王美花並進入展場參觀首檔展覽「2022台南自動化機械暨智慧製造展」。

賴副總統致詞表示，當初在規劃會展中心時就考量需具備多功能用途，除了主展場外，還設計了大小不等的會議廳，適合用來舉辦各種國際性研討會；另外，考量台南一直沒有類似小巨蛋的表演場所，會展中心一樓的場地也可用來舉辦容納至少7000多人的演唱會。

賴副總統說，如果「阿妹」願意的話，也許可以多到台灣不同城市辦演唱會，就不用讓台北小巨蛋附近的里長反映困擾，像大台南會展中心就是個很好的地方。

他說，大台南會展中心也承擔帶動雲嘉南地區一起發展的責任，過去大家都知道台南是文化首都，但在南科園區、沙崙園區等科技及尖端產業進駐後，配合中研院、工研院、成功大學等單位的研發能量，未來代表台灣走向國際時，將會增添最新科技面貌。

王美花表示，大台南會展中心的啟用代表台南除了以文化及美食聞名，未來也能承辦一整套的國際活動，為產業注入新活力。

黃偉哲說，大台南會展中心緊鄰高鐵台南站，步行時間僅需3至5分鐘，具備交通優勢，相信在南科、沙崙雙園區引擎帶動下，台南經濟發展潛力不可限量，可望吸引更多國內外優質企業加碼投資。

台南 王美花 黃偉哲 賴清德

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