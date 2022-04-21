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巿議員突問嘉義市歌怎麼唱？ 考倒觀新處長
嘉義市議員蔡文旭在議會上質詢市府觀光新聞處，市府常推大白態相關活動，但畢竟大白熊和嘉義市有什麼樣的聯結或故事卻沒有，應要推出和市府相關的吉祥物以利觀光推展？觀新處長張婉芬表示是否要推吉祥物可以再討論。蔡文旭也提到嘉義市歌，但張婉芬一時答不出來，蔡希望張在會期結束前能於議會上唱出。
蔡文旭說，嘉義市府的吉祥物太多，但都讓人印象不深刻，何不比照日本舉辦票選具有地方特色的吉祥物，有獨特的價值核心來行銷城市。
他指出，目前人能見度最高的是大白熊，並不反對由大白熊擔任吉祥物，但是很多市民向他反映不知道大白熊和嘉義市有什麼關聯？
張婉芬表示，大白熊原本是交通處和裝置藝術老師將它放在嘉義火車站前，後來因疫情嚴重，突發奇想幫大白熊掛上口罩推廣防疫，當初並沒有要做為吉祥物，沒想到戴口罩照片被日本奇摩網站引用而爆紅。
蔡文旭對於將大白熊臨時起義作為城市行銷不以為然，認為有過草率，任何行為都要有動機、邏輯、價值，不然到後來都只成表象而已、內涵空虛貧乏。若要讓大白熊成為城市吉祥物，應賦予它一個定義。
他不反對大白熊成為吉祥物，但總是要和嘉義市有所關聯，像諸羅樹蛙、尿尿小童、石猴等等也都可以來討論。
張婉芬表示，嘉義市需不需要吉祥物這議題大家可以討論，大家可以提出自己的想法取得共識之後再決定哪個作吉祥物。
蔡文旭也提及每次參與嘉市府活動，都播放些與市歌沒相關的歌曲，像是「熱鬧滾滾的嘉義市」、「嘉市go」；他問處長張婉芬知道嘉義市有市歌？會不會唱？張婉芬一時答不出來；蔡文旭說一些大型活動市歌連提都不提，失去它原有的意義，那創作市歌有什麼意義？又如果「熱鬧滾滾的嘉義市」、「嘉市go」比較符合潮流也可以更改成市歌。身為觀光新聞處長卻不會唱市歌很諷刺，希望在5月17日前能在議會唱市歌。
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