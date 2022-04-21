她們「視主如親」照料逾10年 雲縣「認證」模範移工

雲林縣今年1月初發生1名外籍看護在照顧過程中虐待年邁長者，新聞曝光後，該名看護停止聘雇，長者後來也獲適切照顧。縣長張麗善說，類似事件在社會新聞上時有所聞，不過仍有「視主如親」的看護安娜、烏咪，細心照料長者、孩童超過10年，縣府今天表揚2人，其雇主也一起出席受獎，大讚她們是人美心也美的「家人」。

安娜來自印尼，因具備基本中文能力，13年前選擇來台工作，她說，異鄉生活辛苦，但靠不斷告訴自己繼續加油撐過艱難日子，因照顧的是年邁女性長者，歷經開刀、住院及復健，付出耐心照顧，現在已幫助奶奶恢復自主行動力，很開心也很有成就感，兩人感情好到常說我愛你。

烏咪也是印尼人，14年前到台灣時，就到張姓雇主家照顧其患癲癇的二女兒，像奶媽一樣瞻前顧後，隨時待命不定時發作的病況，轉眼女童也已是亭亭玉立的成年少女，她說，依法令規定，14年工作屆滿後就得回國，日子一天天倒數，內心相當不捨。

2人的雇主異口同聲地說「我們把她當家人，她們也相對付出，就是傳遞社會良善互動的寫照」。安娜的蔣姓雇主分享，待人需要同理心，未來孩子若到他鄉異國服務，自己也會希望孩子能被如此好好對待。